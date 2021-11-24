董方卓狠批現役曼聯球星「不配穿球衣」　八字真言評蘇斯克查離隊

曾效力曼聯4個球季的中國球員董方卓，日前在網上就蘇斯克查離隊一事發表評論，更狠批部份現役球星。



曼聯在歐聯擊敗維拉里爾，但前領隊蘇斯克查仍是球迷熱門討論話題，曾效力紅魔的中國球員董方卓日前亦在社交媒體「抽水」，大談蘇帥及現役球員在前一陣子的表現。

卡域克首度領軍曼聯奏凱晉級 將勝利送給前任蘇斯克查

曼聯水貨新兵表現脫胎換骨 查頓辛祖勁射加盟後首個入球

卡域克（右）首次以暫代主帥身分領軍助曼聯贏波。（Getty Images）

已退役多年的董方卓先提到，蘇斯克查離隊是在「情理之中」，他指從最近數場比賽，可見蘇帥對曼聯的掌控能力「日趨下降」。

他轉而狠批部份當今曼聯球員，「這些大爺們，你們真的不配穿曼聯的球衣。如果以這方式讓一名主教練下課（離隊）的話，你們未來轉會也好，發展也好，也會受到很多限制。」

已退役多時的董方卓在社交網站上就蘇斯克查離隊一事發表評論。（網上截圖）

董方卓認為有紅魔球員在對屈福特的比賽中未有出盡全力，「所有被信任的球員，反倒是出工不出力。而那些每天吵着喊着要離家的孩子們，不管是迪基亞好，雲迪碧克也好，甚至說剛來的辛祖也好，還有C朗，卻為曼聯拼盡了所有力氣。」

卡域克曼聯首戰大膽收起般奴 穩健為先再以換人搶攻破局｜01球評

董方卓不點名批評曼聯部份「大爺」，不配穿上曼聯球衣。（Getty Images）

他表示，蘇帥「孭鑊」下台是「無可厚非，兩敗俱傷」。「我希望這些球員能夠在新教練上任後收斂自己，不管以後誰接手，也能找回以前那支有血性，有拼搏精神的球隊，祝曼聯越來越好。」

董方卓在2004年轉投曼聯，惟效力4季中，僅為曼聯在正式比賽中上陣3場合共181分鐘，包括1場英超、1場歐聯及1場聯賽盃賽事。內地網民普遍認為，他沒有資格評論現役紅魔球員，紛紛表示，「就你配（穿上曼聯球衣）」，「給曼聯100次機會，也會在你和大爺中，選擇以幾十倍代價簽約的這些大爺們。」

董方卓在2004至2008年間效力曼聯，曾穿起紅魔戰衣鬥車路士，重溫經典圖輯：

+ 3

曼聯新帥人選成焦點 施丹表明無興趣 兜兜轉轉又是他？

蘇斯克查離開曼聯｜紅魔官宣離任 費Sir愛徒由希望、失望變絕望

點圖睇：曼聯下任領隊賠率（截至11月23日，資料來源：SkyBet）

+ 5

英超第13輪直播賽程（按圖放大）：

+ 2

曼聯1：4慘負屈福特：

英超︱曼聯慘負屈福特將帥評分 馬古尼被逐仍有兩隊友較他更低分

英超︱曼聯慘負屈福特又輸一場 迪基亞無奈道出曼聯絕望真相

傳曼聯即將官宣炒蘇帥 仍付鉅額賠償 兩大舊部任暫代主帥

英超．曼聯大敗｜馬古尼為英軍披甲威風八面 回歸曼聯即打回原形

曼聯相關延伸閱讀：

英超熱話︱曼聯最新統計揭C朗跑動少 馬古尼費特數據下無所遁形

英超熱話︱蘇斯克查實驗式改造查頓辛祖 一個情況下或大派用場

英超︱蘇斯克查任內曼聯轉會開支封王 北倫敦雙雄排名竟高過曼車

金錢足球︱C朗回流曼聯人工開支大增23% 業績證周薪冠絕英超

英超︱普巴開出留隊條件 曼聯難以應承續約談判再陷僵局

足球轉會︱曼聯為失去普巴作準備 與利物浦爭奪6000萬鎊英軍中場

曼聯新帥人選成焦點 施丹表明無興趣 兜兜轉轉又是他？

蘇斯克查離開曼聯｜紅魔官宣離任 費Sir愛徒由希望、失望變絕望

C朗拿度表態祝福蘇斯克查 以「我的朋友」稱呼對方