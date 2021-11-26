英媒曝更多蘭歷克入魔細節　面試表現極佳兼與一高層關係好｜英超

雖然曼聯仍未正式宣布蘭歷克（Ralf Rangnick）上任，但英國傳媒披露更多這位德國足球教父出任曼聯看守領隊的消息及細節。據報他是足球總監梅圖的頭號目標，兩人在周日已經透過電話聯絡。由於蘭歷克面試非常好，獲曼聯肯定，所以曼聯縮短卡域克暫代帥位的時間。據報，蘭歷克會帶同一位影片分析師「入魔」，但由於要申請工作簽證，蘭歷克肯定未能趕及執教對車路士的聯賽。



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《ESPN》記者Mark Ogden透露更多蘭歷克同意執教曼聯的內幕，本身曼聯預算要多半個月時間才能覓得看守領隊，計劃讓暫代主帥卡域克執教多6場比賽，新帥到12月18日對白禮頓履新。不過，隨曼聯與蘭歷克的談判有突破性發展，他的面試表現非常好，令曼聯留下深刻印象。曼聯放棄讓卡域克教多6場的計劃，加快蘭歷克上任。

梅圖（左）今年3月升任曼聯的足球總監，旁為技術總監費查。（Getty Images）

蘭歷克接受曼聯條件，出任看守領隊半季，部分原因是跟足球總監梅圖有交情。梅圖（John Murtough）在3月由足球發展主管升為曼聯足球總監，其實他近年其中一個重要的職責，就是跟歐洲球壇人物建立良好的關係。梅圖與蘭歷克關係友好，兩人在2019年曾經談過足球發展。蘭歷克之前曾拒絕車路士，因為不喜歡擔任看守領隊，但這次曼聯開出附加條件，准許他完成領隊任期後轉職為顧問，並有決策權力，所以說服到他前來。

蘭歷克長年來在德國足球界打滾，包括教過賀芬咸。（Getty Images）

Mark Ogden表示，曼聯本身屬意普捷天奴在下季正式接掌帥印，但這個是蘭歷克上任前的決定。據報，蘭歷克的顧問職位有選帥權力，未知他是否也同意普捷天奴下季接任主帥。

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蘭歷克（右）是不少德國教練的恩師，包括拿高士文（左）。（Getty Images）

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《The Athletic》記者Laurie Whitwell透露，蘇斯克查被炒後，梅圖在周日致電蘭歷克。雖然梅圖同時有跟華維迪等人聯繫，但蘭歷克是他心目中的最佳人選。報道指，曼聯想要有一位與蘇斯克查截然不同的主帥，希望新帥對戰術有深入了解，而非只專注於激勵士氣。

蘭歷克與曼聯的談判在周三晚有突破性發展，蘭歷克會跟曼聯現有教練團隊見面，評估這班教練能否支持他的執教。曼聯亦准許他攜帶幾名信任的手下加入球隊，他向曼聯要求一位影片分析師。

宥報道指，高歷卡（右）將會隨蘭歷克加盟曼聯，擔任助教。他曾經出任利華古遜助教。（Getty Images）

據報，隨同蘭歷克「入魔」的很可能是高歷卡（Lars Kornetka）。43歲的高歷卡與蘭歷克合作多年，被後者稱為「德國最好的影片分析師」。高歷卡在賀芬咸、史浩克04及RB萊比錫都曾跟蘭歷克合作。高歷卡在2020年出任燕豪芬助教，今年離職，追隨蘭歷克到莫斯科火車頭，擔任管理層顧問。

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