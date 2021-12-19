城門水塘行山｜連登走私嶺金山風光明媚　探秘戰爭遺跡感受歷史

天文台預報周三稍後有雨，小組活動揀選安全路線，由城門出發過金山，城門水塘集合。

（出發日期：2021年4月14日）



早上天晴，9時30分在城門水塘集合，四人一組沿車路步往燒烤場，麥徑6段牌坊上行。沿途順探戰時遺跡，包括戰壕及碉堡。在碉堡旁山路登上海拔337米高的走私嶺。走私嶺由兩個山峰串成，所以又叫孖指山，山頂風光明媚，可飽覽荃灣美景。

▼按圖看清路線及沿途風景，城門水塘上孖指山👇👇👇

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沿山脊前行，過了座標石，接回衛徑6段，向右石路上行，下山接金山路。走一段見山路上行，不一會就到達369米高的金山頂。山頂標柱是方形的，亦是16號九龍水塘界石。

在標柱拍照後，沿山徑走到休憩地大休。休後，續走山脊下山，經塘畔徑出長坑村，再走車路經蝴蝶谷路下荔枝角午膳。今日路線輕鬆約行9公里，3個多小時走畢全程。

▼按圖看清路線及沿途風景，金山行到荔枝角👇👇👇

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