漫步鳳凰徑連登羌山靈會山　賞芒草兼尋慈興寺飛龍打卡｜行山路線

周三轉吹東風，天氣乾爽，小組活動去大嶼山走鳳凰徑5、6段，深屈道起步。

（出發日期：2021年11月3日）



早上天晴有涼風，與友在東涌香港地早餐，再分批搭11號巴士到深屈道下車。約10時起步，4人一組沿鳳凰徑第5段上行，頭段都是石級路，山腰路無風頗悶焗，慢慢上行至觀音山，山路變得開掦，有風舒服得多。

沿平緩路走一段，下山後又要向上，沿路風景很美，只是稍嫌煙霞太大，抖下行下很快又到達羌山，在標柱等齊隊友打卡後又起步。往靈會山的一段路段平緩，沿途芒草處處，風景很美，約中午12時又到達490米高的靈會山，風頗勢大，在山頂拍照後下山腰岔口大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，先上羌山再到靈會山👇👇👇

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休後續走鳳徑，順探慈興寺的飛龍。拍照後，沿石級下行，經林路接回鳳凰徑至萬丈布營地，再經龍仔悟園下大澳。隊友們組隊到東方小衹園午膳，呀喵與其他隊友搭車離開，今日走了10公里多，5個半小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，走鳳徑順探慈興寺飛龍👇👇👇

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