荃灣行山路線｜搭小巴上到川龍起步　接麥徑第9段再行落河背水塘

周三天文台預報仍然有雨，小組活動安排川龍起步上荃錦坳下河背水塘，川龍村小巴站集合。
（出發日期：2021年8月11日）
早上在荃灣吃過早餐，搭80號專線小巴到川龍村等候隊友，等候期間有小雨，一會又停了。
早上9時40分準時起步，四人一組過對面的馬塘，經牛寮上荃錦坳，接麥理浩徑第9段，沿車路漫步至岔口，轉走越野單車徑下行，在適當位置大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，由川龍至越野單車徑👇👇👇
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休後，續走越野單車徑下河背水塘，再沿車路步至河背村，之後行村路出大欖隧道轉車站搭車離開。今日輕鬆漫遊，不經不覺走了11公里多，4個多小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，由河背村至大欖轉車站👇👇👇
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