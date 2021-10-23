大東山行山路線｜芒草以外必到跳板石　再登蓮花山經婆髻坳回東涌

周末天陰有霧，參與「六野優遊」私務活動，到大東山賞石，早上在東涌巴士站集合搭3M巴士到伯公坳（3M有分段的，記得要同司機講聲），整理行裝後沿石級路上行，沿途賞石。

（出發日期：2020年3月19日）



大東山位於大嶼山東部，高海拔869米，是全港第三高山峰，沿途有不少大石可供遊人拍照。沿山徑上行至鳳凰徑標距柱L015附近，覓路上山會見到跳板石及不少奇石。

玩過跳板石後，續沿山脊前行，便會到達869米高的大東山（Sunset Peak/日落山）山頂。在山頂當然要拍照打打卡，拍完照後，沿山徑下爛頭營18號屋大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，登上大東山賞石拍照打卡👇👇👇

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休後，續沿山徑走至雙東坳，轉上蓮花山繼續賞石。蓮花山有名的「天帝之床」及「華表石」，可惜山上大霧迷迷，石景也看不清。玩過石景，沿山脊下行回婆髻坳，再走崎嶇山路下山返回東涌吃晚飯。

這次大東山的路線雖然會長一點約10公里，但班百厭星竟然可以玩了7個多小時才完成，真係好厲害！

▼按圖看清路線及沿途風景，上蓮花山再經婆髻坳回東涌👇👇👇

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