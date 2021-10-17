港島行山路線｜連走龍虎山西高山　參觀松林炮台經山頂廣場落灣仔

周三吹東風，天氣炎熱、乾燥，小組活動安排到香港西高山，匯豐總行集合。
（出發日期：2021年10月6日）
早上天色良好，天氣乾爽，搭車到中環食早餐，餐後到中環匯豐總行集合，順探兩頭獅子，兩頭獅子給人塗鴉，可惜。9時15分人齊後，步往車站搭13號巴士到旭龢道下車，沿克頓道上行，經晨運徑上龍虎山。龍虎山位於港島中西區，山高海拔253米，是龍虎山郊野公園所在地。
郊野公園山丘上有一松林炮台，是建於1903年的軍事遺跡。探過廢堡，沿路登上夏力道，沿車路步至西高茶園。沿茶園後方西脊，登上海拔494米高西高山山頂，在頂上拍過合照，由石級路下山返回夏力道涼亭旁石枱大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，連上龍虎山及西高山👇👇👇
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休後，沿車路步至山頂廣場，再走舊山頂道、白加道、甘道至灣仔峽公園，過馬路後沿灣仔峽道斜路下行出灣仔舊郵局， 今日共走9公里多，4個多小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，走舊山頂道下山👇👇👇
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（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】