沙田行山探秘｜訪上禾輋香林別墅遺址　荒廢亭園石室別具特色

地球在發燒、生病了，天氣日日悶熱，周末氣溫又高達33度，跟六野優遊小組去探遊位於沙田西林寺上方的香林別墅，遊後上溯黃竹洋澗，早上9時正沙田站集合。

（出發日期：2021年9月18日）



早上與友在鐵路站廣場早餐，9時到達沙田鐵路站A出口，人齊後四人一組步往西林寺。經西林寺、道福山祠及教會骨灰位旁山路再上，就見一些花籠、鐵架等遺址。香林別墅又名東覺台，已經拆卸，據說就是道福山祠現址，還有未拆卸的建築物已塌下。

遺址內還有石室、涼亭及石刻、鳥籠等，再上就是大門，門前石刻仍見。推門上行就見沈氏夫婦兩座墓，兩墓雜草叢生，應很久無人打理。

▼按圖看清路線及沿途風景，由西林寺至香林別墅👇👇👇

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探過景點，走回石路左方林路登山。林路頗清晰，沿路有水管通往排頭坑食水庫，沿途有一堆大石頗壯觀。拍照後，經林路返回沙田郊野徑大休。

休後，隊友續上溯黃竹洋澗，天氣太熱呀喵冇力再去玩，與麟哥離隊走林路下山，出口是排頭村，下午1時多抵達，輕鬆遊走半天也不錯呢！

▼按圖看清路線及沿途風景，上排頭坑配水庫後落山👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】