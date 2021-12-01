新帥蘭歷克申請工作證遇阻滯　曼聯對阿仙奴仍由卡域克領軍｜英超

曼聯將於周四晚出戰英超主場對阿仙奴，這場比賽仍會由卡域克領軍，因為看守領隊蘭歷克尚未取得工作證。由於蘭歷克近年主要擔任體育總監，甚至出任教練領軍，所以無法自動獲得工作證，他需要面見英足總的委員會，說服委員他有足夠的執教能力。



曼聯發表聲明，蘭歷克（Ralf Rangnick）仍等待工作證，暫代主帥卡域克將會繼續帶領球隊迎戰阿仙奴。英國《每日郵報》披露，蘭歷克在過去5年入面，未有連續兩年或者合共3年執教歐洲頂級球會，未能自動獲得工作證。雖然蘭歷克長期在RB萊比錫及莫斯科火車頭擔任總監的角色，但他僅於18/19球季以教練身分帶過萊比錫，所以未能滿足英國方面的要求。

蘭歷克的履歷比較特殊，通常英超球隊選帥，都會找近年有豐富執教經驗的教練，例如熱刺聘請的干地，但蘭歷克近年就擔任管理層為主。

暫代領隊卡域克將繼續帶領曼聯出戰對阿仙奴的聯賽。（Getty Images）

蘭歷克需要面見英足總的3人小組委員會，主席由法律界人士擔任，另外兩名委員則來自足球界。蘭歷克要說服3人他有足夠的執教能力，之後才能獲批工作證。據報，63歲的蘭歷克已經在周一晚抵達英國，入住曼徹斯特的一間酒店。蘭歷克肯定不能在周中督師對阿仙奴，但曼聯對於他趕及在周末對水晶宮前取得工作證感到樂觀。

蘭歷克近年主要擔任球會管理層，較少直接以教練身分領軍。（資料圖片）

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雖然蘭歷克仍未正式上任，但英國傳媒已經披露他的增兵消息，頭號目標是愛將阿馬度希達拉（Amadou Haidara）。23歲的阿馬度希達拉效力RB萊比錫，他是一位box to box中場，適應蘭歷克的高位逼搶戰術，而且他與萊比錫的合約中有3300萬鎊的解約條款，只要曼聯開出這個價錢，萊比錫定要放人。

有報道指，蘭歷克希望將愛將阿馬度希達拉帶到奧脫福。（資料圖片/Getty Images）

阿馬度希達拉在年少時就被蘭歷克相中，在2016年離開家鄉馬里，效力薩爾斯堡，後來到2019年轉投另一支紅牛系球隊萊比錫。據報曼聯將派出球探，觀看萊比錫未來兩場比賽對柏林聯及曼城，以考察阿馬度希達拉的表現。

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