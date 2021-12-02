意甲｜舒夫真高領熱拿亞倒戈慘吞悶棍　40歲伊巴轟妙絕罰球

熱拿亞主帥舒夫真高領軍，倒戈鬥舊東家AC米蘭，可惜主場淨吞3蛋。「紅黑兵團」先由伊巴謙莫域轟入妙絕罰球，其後「速遞奇兵」美斯亞斯梅開二度，繼續追趕榜首的拿玻里。



早前走馬上任熱拿亞主帥的名將舒夫真高（Andriy Shevchenko），今仗領軍主場迎戰舊東家AC米蘭，這名烏克蘭「核彈頭」曾經效力「紅黑兵團」7年，期間奪走意甲及歐聯等錦標。如今倒戈相同，舒夫真高直言要保持專業，不要表露自己與AC米蘭的感情。

舒夫真高以熱拿亞主帥身份倒戈對AC米蘭。（Getty Images）

縱然如此，AC米蘭未有念留情，今仗亳不留手，伊巴謙莫域繼續前線領軍，這名年屆40歲的名將開賽僅10分鐘先開紀錄，射出一記妙絕罰球，對方門將只能目送皮球入網，攻入今季第6個聯賽入球。戰至上半場末段，歐聯建功的美斯亞斯（Junior Messias）頭槌建功，換邊後再下一城，協助AC米蘭作客3球淨勝熱拿亞，以35分暫列次席，與榜首的拿玻里僅差1分。

年屆40歲的伊巴轟入妙絕罰球開紀錄。（Getty Images）

30歲的「速遞奇兵」美斯亞斯今仗再建奇功，亦是自朗拿甸奴後，再有巴西球員為AC米蘭單場攻入兩球，至今已相隔11年。4年前，美斯亞斯曾經效力意丁的球隊，如今已披上紅黑球衣，更有建樹，他直言要證明自己繼續實力，「我的蜜月期已過，如今我要證明自己靠實力賺取一席位，而非只是曇花一現，我擔任什麼位置也會傾盡全力。不論大球會或小球會，適應能力才是最重要。」

AC米蘭「速遞奇兵」救命 處子戰一箭定江山保一線生機

美斯亞斯再度發威，個人梅開二度助球隊贏波。（路透社）

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