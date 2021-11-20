青衣行山路線｜靑華苑起步登三支香　飽覽昂船洲大橋遠眺大帽山

三支香北峰能俯瞰葵青碼頭的近景，遠眺大帽山山頂，也能近距離看到昂船洲大橋。中峰只能看到大嶼山和Shell油庫。南峰能觀賞港島西和南丫島的遠景。

南峰往春花落下山走5分鐘左右，左邊的大石位置是最佳觀景台，葵青區的大廈林立，延伸到遠處油尖旺一帶的高樓，對岸的維港景色一覽無遺，值得駐足欣賞一會兒。

整條路線會經過一些山墳，但是三個山峰的景觀各異，一次過飽覽無敵大海景和港九新界大嶼山的山景，風景一流。



第一次上三支香是今年1月「日行一元」之時，但當時陰天，雲層較厚，答應自己一定要在藍天再上一次。是日約了朋友，她住在青衣美景花園，不想浪費了難得一見的藍天，便隻身上三支香，首次嘗試翻山越嶺去她家。當行山已經成為生活的一部分，腦袋的自然反應已經是：「那裡可以用雙腳走過去嗎？」或許我的骨子裏只想天天行山吧！

日期：24-10-2021

路線：青衣細山徑 > 三支香北峰 > 三支香中峰 > 三支香南峰 > 春花落 > 美景花園

時間：2.5小時（不包括休息和拍照）

長度：4公里

交通：去程青衣靑華苑下車，回程在美景花園可乘巴士回青衣地鐵站



💥注意事項：春花落到美景花園的路要穿過密林和崎嶇不平的山路，多浮沙，有些坑洞距離大，需要手足並用，宜帶手套和穿長褲和戴手套

三支香的地形就是三上三下。一開始會一直爬樓梯，經過一連串的墳墓，沿途看到青馬大橋和青衣、荃灣的高樓大廈，還能遠眺大帽山。

▼按圖看清路線及沿途風景，三上三下三支香👇👇👇

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走春花落小徑下山要彎腰穿過密集的竹林，山路多浮沙碎石，有些下坡幅度大，要大步跨下，需要戴手套手腳並用，也按着兩旁的石頭或者樹幹慢慢爬下去。

上次黃昏下山，錯過了一個分叉口，差點走錯路。這次看到清晰的標籤，走起來更有信心。最後有一小段路比較難走，要游繩穿過密林，見到引水道就是到達出口了。在高速公路橋底沿著藍色圍板走，不消片刻就來到青衣IVE，美景花園就在前方。

▼按圖看清路線及沿途風景，春花落小徑下山👇👇👇

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這幾年，我從一個要別人帶着才會行山的人，變成現在隨時隨地想行山就隻身上山的人，行山已經融入我的生活了。這次明明可以搭車到朋友家，卻想試試用腳翻山越嶺，或許別人會覺得我幹嘛那麼辛苦自己，我卻享受其中。昔日把旅行當作生活，今日把行山化為日常，我知道我還是那個對生命有熱誠的人。

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【本文獲「一元去哪兒」授權轉載，作者Facebook】