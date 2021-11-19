行山｜準備充足有助「自己垃圾自己帶走」　研究提三項建議幫山友

行山人士願意「自己垃圾自己帶走」與什麼因素有關？地理學者伍世良與綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙發表研究調查，他們訪問了374位香港行山人士，發現帶走垃圾的意欲與態度、知覺行為控制及準備程度有直接關係。研究提出幾點建議加強山友「自己垃圾自己帶走」的意欲，包括當局可在遊客中心提供垃圾袋。



漁護署近年積極推廣「自己垃圾自己帶走」。（郊野公園Facebook）

漁護署由2016年起推廣「自己垃圾自己帶走」，跟住陸續收起郊野公園行山徑上的垃圾桶。台灣中國文化大學地學研究所教授伍世良，與鄭茹蕙在2019年6月至2020年1月於香港訪問了374位行山人士，希望了解山友支持「自己垃圾自己帶走」的動機。這些受訪者在過去一年每人平均行山16.09次。

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綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙有份參與這項研究。（資料圖片/顏銘輝攝）

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他們的研究最近獲得學術期刊《Waste Management》刊登，結果指行山人士的態度、知覺行為控制及準備程度，與「自己垃圾自己帶走」的意欲有直接關係，當中行山前的準備非常重要。

為了減少山友「自己垃圾自己帶走」的不便，研究提出3項建議方向：

（1）管理者應該改善郊遊路線，讓行山徑保持良好狀態，令山友享受方便愉快之旅；



（2）教育行山人士如何做好準備，並說服他們每次行山前都要做足準備。自備垃圾袋、減少帶上山的東西、使用較少即用即棄的包裝用品，都是有助「自己垃圾自己帶走」的準備措施；



（3）遊客中心可以提供垃圾袋，讓有需要的行山人士可以帶上山使用，盛載垃圾離開。



伍世良補充，方便程度是行山人士帶走自己垃圾的重要因素，但不是唯一的原因；以上3點建議是他從郊野公園管理者的角度出發，希望令行山人士更方便地實踐「自己垃圾自己帶走」。對於遊客中心提供垃圾袋的建議，鄭茹蕙就表示「甚至可以透過借袋去鼓勵幫手清理山徑垃圾的文化」。

除了帶走自己垃圾，部分行山人士還會順道「淨山」或者「清徑」，執拾沿途的垃圾。（資料圖片）

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另外，研究稱行山人士認同「自己垃圾自己帶走」的理念的話，會加強他們實踐的意欲，建議郊野公園的管理者可以推廣理念，讓山友了解並認同「自己垃圾自己帶走」的好處。

行山時請保持社交距離，自己垃圾自己帶走，也不要亂爬樹木。（資料圖片/顏銘輝攝）

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在遊客中心提供垃圾袋，會不會幫到行山人士帶走自己的垃圾？（資料圖片/鄧倩螢攝）

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