英超｜富安健洋被踩臉　愛華頓守衛粗野犯規逃過被逐一劫

阿仙奴今季新加盟的富安健洋，已經站穩正選右閘的位置，這名日本球員今仗對愛華頓遇上粗野犯規，被對方的賓葛菲特踩中臉部，惟球證甸恩翻查VAR後，卻竟然沒有任何表示。



英超周一獨腳戲，阿仙奴作客愛華頓，在領先一球下被「拖肥糖」逆轉，以1：2告負，近4場聯賽第3度落敗。

阿仙奴聯賽近4仗輸3場 阿迪達點出為何被逆轉

愛華頓主場2：1擊敗阿仙奴 終止8場不勝紀錄

今季由意甲博洛尼亞轉投阿仙奴的富安健洋，今仗同樣正選上陣，這名日本球員卻遭對方蓄意犯規。上半場中段，他在右路與對方爭持，卻飛鏟奪回控球權，愛華頓的賓葛菲特連消帶打，順勢一腳踩向富安的臉部，他立即狀甚痛從地掩面，其後看到富安的臉上有明顯傷痕。

富安健洋的臉上有明顯的傷痕。（路透社）

今場執法球證甸恩其後翻查VAR，慢鏡中明顯看到賓葛菲特右腳的確踩中對方，惟甸恩認為這名愛華頓守衛並非有意傷害對手，沒有作出任何警告。

賓葛菲特這個犯規相當「肉酸」，卻有幸逃過紅牌被逐，曼聯名宿加利尼維利直言作為職業球員，這是百分百的畜意犯規，「一個職業球員，我認為絕對有能力控制，他（葛菲特）是全心踩向對手，並讓整件事情也看似一場意外，雖然VAR無法判定他的動機，但作為職業球員你便會明白。」

富安健洋被賓葛菲特踩中臉部。（Twitter截圖）

愛華頓對阿仙奴精彩戰況：

+ 2

英超第16輪直播賽程：

+ 3

更多阿仙奴相關報道：