Anson Lo不敵張家朗何詩蓓　港將登熱門關鍵字｜Google年度熱搜

踏入2021年最後一個月，大家紛紛為今年寫下總結，Google也不例外。

周三（8日）2021年度搜尋榜出爐，這一年香港關心的話題中，「奧運」、「張家朗」、「何詩蓓」排名力壓「魷魚遊戲」和「盧瀚霆」（Anson Lo），反映東京奧運掀起的熱潮，令香港體壇關注度前所未見。



Google香港年度搜尋趨勢可以反映過去一年港人最關心的話題，有關生活的「消費券登記」、「疫苗預約」位居三甲毫不讓人意外。

然而，東京奧運在延期一年後，終在今年暑假順利舉行，港將佳績更刺激港人全情投入，搜尋有關資訊以及跟貼比賽日程，讓「奧運」順利登上「熱搜關鍵字」及「熱搜本地頭條」的第二位。

東京奧運令香港運動員廣受關注。（資料圖片）

奧運金牌得主張家朗位居「熱搜關鍵戰」第7位。（資料圖片）

「何詩蓓」「張家朗」力壓「魷魚遊戲」「盧瀚霆」

香港隊勇奪史上最佳成績，包括1金2銀3銅共6面獎牌，其中張家朗於男子花劍個人賽歷史性封王、何詩蓓分別於女子100米及200米自由泳奪銀，引起最大迴響。「何詩蓓」和「張家朗」也登上熱搜關鍵字的第6和第7位，值得注意的是，這兩名人氣本地運動員力壓全球掀起熱潮的劇集《魷魚遊戲》，和今年爆紅的男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），排第10位的Anson Lo亦是唯一打入「熱搜關鍵字」十大的MIRROR成員。

Google熱搜關鍵字、本地人物、運動員及國際人物排行（按圖閱覽）：

Anson Lo的搜尋次數不及東京奧運兩大港將。（Anson Lo IG）

何詩蓓位居「熱搜關鍵字」第6位。（資料圖片）

尋搜榜反映2021年體育熱潮

另外，2021搜本地話人題人物榜中10席中，香港運動員就佔6席，除了「何詩蓓」和「張家朗」外，分別有第3位的「李慧詩」、第5位的「伍家朗」、第6位「江旻憓」以及第10位「劉慕裳」。「熱搜運動員榜」中，除了奧運運動員外，乒乓球教練「李靜」登上第8位、前殘奧運動員「蘇樺偉」也因電影《媽媽的神奇小子》而重新得到關注上榜，只得第10的戴資穎並非來自本地體壇。

今年，體育圈人和事都登上Google熱搜榜，比起2020年可謂極大突破，而香港運動員更是佔相當高的席位。此外，體育、奧運熱潮也直接影響國際話題人物榜，中華台北羽毛球運動員「戴資穎」、日本乒乓選手「伊藤美誠」、中國人氣跳水選手「全紅嬋」等共6位運動員上榜，「彭帥」位居第1位。

魷魚遊戲位居第9位。（Netflix）

2021 Google熱搜其他種類排行榜（按圖放大）：