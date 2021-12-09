巴塞曾否踢過歐霸？　地上最強昔日次級盃賽紀錄　剋星又是利物浦

巴塞隆拿歐聯分組賽出局，是自2000/01球季以來，20年來的第一次。由美斯2004/05球季升上巴塞一隊起，「地上最強」17年來從未缺席歐聯淘汰賽，今季美斯一走，球隊在交接期成績走樣，巴塞分組賽兩負拜仁，在E組被賓菲加壓過只得第三，首次跌落歐霸作賽。



歐聯E組最終排名，巴塞第三，轉戰歐霸。

歐霸對於巴塞隆拿而言，相當陌生，主帥沙維賽後直言：「巴塞隆拿不屬於歐霸，他們屬於歐聯。」到底巴塞有沒有踢過歐霸？答案是沒有，但其實也不然。

巴塞再次不敵拜仁，眾將落寞。（Getty Images）

從未踢歐霸 歐洲足協盃兩被紅軍淘汰

的而且確，巴塞從未踢過歐霸。歐洲足協2009/10球季將歐霸（Europa League）前身的歐洲足協盃（UEFA Cup）改制，巴塞未曾參與易名為歐霸的歐洲次級球會賽事，今次將會是第一次。

不過他們曾經11次參與歐洲足協盃，並4度晉身4強，可是全數未能更進一步。1975/76球季被利物浦淘汰，兩季後被PSV燕豪芬擊敗，1995/96球季負予拜仁慕尼黑，到2000/01球季，則再次不敵利物浦。

巴塞隆拿曾5度高舉歐聯冠軍，卻從未稱霸次一級的歐洲足協盃或歐霸。利物浦曾在2006/07和2018/19球季兩度在歐聯淘汰賽階段力壓巴塞出線，原來在歐洲足協盃也曾兩度送走這支西甲班霸球隊，換言之，巴塞4次在歐洲賽淘汰階段遇上利物浦，4次都無法出線，紅軍可謂這支加泰隆尼亞球隊在歐洲球壇少數的盃賽剋星。

晉級歐聯16強球隊（按圖放大）：

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