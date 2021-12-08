曼聯例行公事對年青人求復仇　蘭歷克點名副選球員機會來了｜歐聯

肯定獲歐聯F組首名的曼聯，當地時間周三晚將出戰最後一場分組賽，主場對年青人。看守領隊蘭歷克表示，雲迪碧克及甸恩軒達臣兩位冷板兵，將會在今仗例行公事中正選披甲。



談到今場的排陣，蘭歷克說：「老實講，我還未決定。不過，未來這幾周至數月賽程頻密，我們讓部分球員休息都很合理。我們需要確保最多的球員恢復好，準備英超，但當然我們都需要保持氣勢。我們的目標是，就算派出一些新球員，勝利還是最重要的。我們分組賽第一場不敵年青人，此戰需要彌補那場失利。很清楚地，無論出什麼球員，我們都要贏。」

蘭歷克（右）與尼曼查馬迪出席賽前記者會。（Getty Images）

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有記者追問，蘭歷克會怎樣安排中場雲迪碧克及門將甸恩軒達臣，這兩名球員因為缺乏上陣機會，近期都落選國家隊，他答：「我明日（周三）會派他們打正選。你們都見到，雲迪碧克星期日那場後備上陣，我都知甸恩是個非常優秀及有雄心的門將。」

雲迪碧克今場將正選披甲。（Getty Images）

之後有記者追問連格，蘭歷克就沒有表明這名英格蘭中場會有正選，他說：「所有人都會有機會表現自己，我很高興明天（周三）給予這些球員上陣時間，看看他們在全場滿座的球場裏，在7萬名球迷及壓力下踢歐聯。這是一個完美的機會去讓我認識這班球員。」

甸恩軒達臣今場都有機會把關。（Getty Images）

傷兵方面，蘭歷克指華拉尼及卡雲尼雖然已經復操，但未能趕及今場歐聯候命，要待兩人完全康復及準備好才會上陣，他強調「如果兩人盡快復出到就好了，但正如我所講，如果可以，最好他們可以復出踢到季尾。」安東尼馬迪爾膝部有舊患，蘭歷克表示他最快下周才會復操。

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