巴塞歐聯分組賽出局︱20張圖見證地上最強20年王朝由盛轉衰

巴塞隆拿歐聯分組賽黯然出局，今季失去美斯之後，戰績一落千丈。巴塞對上一次歐聯未能晉身淘汰賽，已經是2000/01球季的事。20年來，李華度、伊度奧、朗拿甸奴、亨利、沙維、恩尼斯達、美斯、尼馬、蘇亞雷斯……曾在巴塞歐聯足跡留下印記的巨星不計其數，就讓我們一起回顧「地上最強」王朝如何由盛轉衰。
點圖睇：巴塞20年王朝由盛轉衰
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巴塞曾否踢過歐霸？ 地上最強昔日次級盃賽紀錄 剋星又是利物浦
晉級歐聯16強球隊（按圖放大）：
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