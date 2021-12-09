歐聯｜巴塞17年後再戰歐霸　沙維憤怒也要接受殘酷的事實

即使名宿沙維回朝領軍，巴塞隆拿亦難以阻止尷尬局面發生，自2000/01球季後，巴塞隆拿再度歐聯小組賽出局，並相隔多年後轉戰歐霸。沙維雖然賽後直言「我是憤怒」，但他也明白這是殘酷的現實。



「我哋要報仇！」巴塞隆拿前鋒迪比賽前如此說道，可惜世事不似預期，作客再鬥拜仁慕尼黑，巴塞再吞3蛋，同時未能取得出線資格，以小組第3名轉戰歐霸盃。巴塞上一次歐聯分組賽出局，已是20年前，當時同樣以第3名跌落當年的歐洲足協盃。

巴塞上一次歐霸賽場亮相，已經要數到2003/04球季，當年16強止步。

巴塞隆拿吞3蛋不敵拜仁慕尼黑 千禧年後首次小組出局

巴塞隆拿再吞拜仁3蛋，只能以小組第3名轉戰歐霸。（Getty Images）

由一代中場名將沙維接手後，依然未能扭轉尷尬局面，相隔17年後再戰歐霸，這名巴塞新帥賽後直言對現實感到無奈及憤怒，「我們希望在今仗主導戰局，但我們不能，歐聯賽場就是如此無情，即使我對此感到十分憤怒，但這是現實。」

不足半年時間，巴塞由美斯離隊到歐聯出局，一再經歷低潮，沙維直言如今是最佳時機改變一切，「我們是巴塞隆拿，我們並不屬於歐霸盃，但這是事實，我們要嘗試奪冠。這是個合適的時機面對一切問題，並作出改變，這是新時代的來臨，努力練習，肯定這種無助的敗仗在日後不再發生。」

巴塞歐聯出局，主帥沙維直言即使憤怒也要接受現實。（Getty Images）

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