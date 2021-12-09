足球往事︱改寫沙比阿朗素一生的12碼　深情重溫伊斯坦堡奇蹟內幕

一代西班牙中場沙比阿朗素（Xabi Alonso），球員生涯獲獎無數，第一次永遠最難忘，他在球會生涯第一次獲得的重大錦標，便是2005年的歐聯冠軍。

那一場比賽，他第一次主射12碼，也是第一次射失以及第一次補中成功，寫下「伊斯坦堡奇蹟」不能磨滅的一頁。距今時隔16年，他仍清楚記得主帥賓尼迪斯的中場訓話。



2018年沙比阿朗素在利物浦傳奇對拜仁傳奇的表演賽，重返晏菲路。（Getty Images）

利物浦與AC米蘭自從2007年歐聯決賽後，已經14年未在歐聯賽場碰頭。今季兩隊在分組賽同處B組，昔日的意甲班霸實力大不如前，面對紅軍兩戰皆北，利物浦全勝首名出線，AC米蘭包尾出局。即使如此，兩支曾在歐聯叱咤一時的球隊再次遇上，難免勾起對上兩次決賽的回憶，尤其是2005年峰迴路轉的那一次。

沙比阿朗素接受歐洲足協官網訪問，清楚記得那一役的一切，比賽之前，「進入球員通道，我十分專注。望向另一邊，看到米蘭隊。他們的經驗，所擁有的球員，均令人印象深刻。然後在數米以外，歐聯獎盃就在那裏。」

「我的妻子在場，我的父親和兄長也在場。我的母親留在聖賽巴斯提安，她坐在梳化上大叫。我們都很渴望得到那隻獎盃，經歷這麼多年之後，對球會意義極大，而對我們來說，那是首次歐聯決賽。」阿朗素說，利物浦球員相當緊張，「我們都知道自己肩負重責。」

點圖睇：利物浦歐聯6度封王

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單看阿朗素的描述，已經相當有畫面。他口中的重責，正是為利物浦再次在歐洲登頂的任務。1985年歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）決賽利物浦對祖雲達斯，導致39人死亡的希素球場慘劇，令利物浦和所有英格蘭球會被禁止參加歐洲賽，紅軍的懲罰較各會多1年，被禁賽6年之久。到1990年代初利物浦獲准再次參賽，紅軍早已不復當年勇。

2005年晉身已改制為歐聯的決賽，距離對上一次封王，已經是21年前的事。80年代希素和希斯堡兩次慘劇，不止重創紅軍，整個利物浦市也被一股低迷氣氛纏繞。阿朗素和一眾隊友，深知道他們有責任將勝利、尊嚴甚至笑容再次帶回這個悲情城市。可是比賽一開始，一切不似預期，上半場利物浦已落後AC米蘭0：3。

利物浦半場落後0：3，謝拉特、阿朗素和加歷查十分沮喪。（Getty Images）

阿朗素點評，「他們（AC米蘭）踢得太舒服，太容易。我們讓他們的一切變得容易。好了，終於到我們控球在腳，又創造不到機會。我們威脅力不足，我清楚記得半場時我對自己十分失望，部分球員真的很沮喪，好像是『嘩，輸定了』以及『我們沒有機會』。」

對於主帥賓尼迪斯當時向球員說出的一番話，曾出現過無數版本，阿朗素版本是這樣的：「Rafa（賓尼迪斯）沒有給我們激動人心的演說，他是：『噢，你要改變這個……』，『他們不值得這樣！你必須要……』。他給我們一個極富戰術性的演說，說出戰術上我們做錯什麼，要如何改變，然而我們說：『一起看看會發生什麼事』。」

點圖睇：沙比阿朗素一生最快反應！

「史提芬（謝拉特）的入球給予我們希望，確認我們可以做得更好。當史米沙射入第二球，我們說：『是，我們來了！』我當時感到第三球快將到來，那是我職業生涯的第一球12碼。」在那場命中注定的歐聯決賽之前，阿朗素職業球員生涯從未主射12碼，「我很清楚自己想射向哪兒，那球12碼射得不差，但迪達作出美妙撲救。不過，我作出生涯中最快的反應，皮球補射入網後，我就如重生一樣。」

「我們知道，我們已回到球賽。我們擁有多一條命，而且必須保住那一條命。」喜歡打機的朋友，一定明白阿朗素在說什麼，「我們射入第3球後，回復良好狀態，但AC米蘭猶如受傷野獸，當他們再次回來，顯得更加危險。我們必須全力守護辛苦搶回來的生命，由那時直到加時完場哨子響起……真是太漫長，他們其實有機會入球。」

沙比阿朗素為利物浦再次贏得歐洲冠軍。 （網上圖片）

「去到互射12碼，我們擁有信念，我們已走得這麼遠……所以或許這就是命運，意味我們有黃金機會。那是個非常緊張，非常戲劇性的時刻。當你看着它，猶如其中一個隊友自己獨自上戰場，以你的士兵對抗他選中的士兵。」

最終利物浦戰勝了這場漫長而激動人心的戰役，「喜悅一下子爆發出來，狂喜，我開奔跑，甚至沒去想要做什麼。除了取得重大成就的快樂，最美好的事情是，知道自己為當地人帶來的快樂，為利物浦球迷帶來的快樂，而那正是一直留在我們回憶中並讓我們感到自豪的事情。」阿朗素說，「我想，在這麼多年之後，它正是最美好的事情，正是我們踢足球的原因。沒有球迷，足球什麼也不是。」

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