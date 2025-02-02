深圳行山｜漫步西麗「宮崎駿天空之境」綠道　徒步吸氧賞絕美風光

深圳秋冬是適合徒步的季節，西麗藏着一個「宮崎駿的天空之境」，是深圳「最舒服、含金量最高」的綠道，趁着天晴暖和不如出門感受温暖的冬日吧。



本期目的地： 環西麗湖碧道

今日打卡——深圳「含金量最高的」綠道👇👇👇

深圳的秋冬就是倒放的春天，恰到好處的氣温，陽光明媚，就連風吹過也不會如北方那般寒冷刺痛；這樣的天氣，出去徒步、吸氧是再合適不過的了。

環西麗湖碧道，去年Weekly就有淺淺分享過，這裏適合徒步、騎行、野餐，一鍵滿足深圳人的需求；再次火出圈的它，已成為深圳「含金量最高的」碧道。今天再來深度漫遊一下，感受這條碧道的美景風光吧～

【榮獲「2024 MUSE Design Awards」金獎】

環西麗湖綠道，位於南山區西麗街道，沿着西麗水庫建立的一條綠道，全長約15公里。目前僅一期示範段建成開放，全長約3.7km。

在2024年繆斯設計獎（2024 MUSE Design Awards）景觀類別——公園及開放環境獎中，環西麗湖綠道示範段項目獲金獎，這也是全市唯一獲得公園及開放環境類大獎；這也是環西麗湖含金量最高的緣由。

在2024年繆斯設計獎（2024 MUSE Design Awards）景觀類別——公園及開放環境獎中，環西麗湖綠道示範段項目獲金獎。（ShenzhenWeekly提供）

目前開放的示範段大約3公里，一路逛下來都非常的休閒舒適。

其中，綠道中最為矚目的一段打卡點——問山疊水驛，不僅設計感強，落於湖邊的玻璃房子，還「自帶空調」，可以在裏面休息，看風景，提供了一個絕佳的休息區。不得不說，碧道的「豪華」設計還得是看深圳。

整條碧道起點接大沙河生態長廊，沿西麗湖路向北，途經西麗湖牌坊，步行穿過沁園路，棧道連接大磡燕清溪碧道。

其中開放的示範段中，從湖濱公園走到問山疊水驛，被人稱作是「愛馬仕級休閒路線」，沿途一路有露營綠地、湖水、温柔的夕陽......每一步都是好風光。👇👇👇

+ 1

出發環西麗湖綠道開啟冬日漫遊吸氧

本次遊玩路線：疊院織廊-湖濱公園-問山疊水驛。出發，感受冬日自然。

Station One：疊院織廊

開放的示範段中，「疊院織廊」是1號打卡點，但相對其他打卡點而言，它比較小眾冷門，風景不算特別驚豔，大家往往比較容易錯過。

這裏跟大沙河公園聯通，人少安靜，天氣好的時候，滿眼綠意，坐在亭中休憩，欣賞一下眼前的湖景，作為路邊的歇腳點也是不錯的。

Station Two：湖濱公園

想直接漫遊精華路段，可從【西麗湖牌坊】開始，進去後就可以開始悠閒閒逛之旅

西麗湖牌坊（ShenzhenWeekly提供）

「遠眺·西麗塔」

沿着綠道前行，從榕樹廣場到夕陽平台，儘管現已是冬季，但這裏依舊是綠意盎然。遠處的西麗塔如同地標一樣矗立在湖畔的高地上，塔身的線條流暢而富有韻律，被綠色包裹住的它，更多了一份寧靜。

「親近·西麗水庫」

途徑西麗水庫，遠遠欣賞，看湖面時而平靜，時而陽光灑落，波光粼粼。兩岸的風景，也倒影在湖面上，遠處的候鳥，也在安靜的欣賞這裏一點一滴風景，自己彷彿置身於一幅生動的畫卷之中。

最神奇的是，來到這裏，原本浮躁的心也會自覺地平靜下來。

「 天然的森林氧吧 」

它也像是一條綠絲帶，天然的森林氧吧。碧道兩旁，綠樹成蔭，生機勃勃，漫步其中都能收穫屬於自己的那份寧靜與美好。

Station Three：沁園路

從上台階出湖濱公園，沿着樹林棧道繼續前行，這裏的樹也十分有意思。繼續沿着沁園路直行偶遇一大片簕杜鵑花海也別忘了拍攝一下哦～

Station Four：問山疊水驛站

最後來到問山疊水驛，這也是碧道中最為出圈的一部分。湖邊的特別設計建築、還有坡形大草地、獨特的拱門打卡地、親水平台、大片蘆葦、近湖咖啡廳......總是能給人帶來驚喜。

水上「天空之境」．夢幻美好

在這棟超強設計感的湖邊建築上漫遊，錯落有致的分佈着慢行步道，每個角落拐角都可以帶領你通向不同的地方，「水面屋頂」倒映着碧道一切，最讓人驚喜。

對了，拱門在驛站的二樓，站在這眺望遠方，好像通往童話世界的窗口一般夢幻，串聯了屋頂、山坡、水渠、天空，綠書藍天白雲倒映水面，隨便一拍都能出片～

親水平台．風景美如畫

從驛站下來，就能發現親水平台，小小的池塘就是一個生態圈，應有盡有。坐在「空調房」裏就能欣賞落地窗外的景色。秋冬午後的陽光更加柔和，看水天一線。天空倒影在湖面，就像是詩裏說的：「臨水獨立，愁心對天碧」。在這裏等日落，等晚霞，感受片刻美好。

碧道雖不長，但勝在風景獨特，難度係數也不高，很適合日常散步，「人生就應該浪費在這裏～」

環西麗湖碧道

開放時間：6:00-23:00

起點：西麗湖南門（西麗湖牌坊）

交通：7號線西麗湖站B口

路線：西麗湖地鐵站-西麗湖牌坊-湖濱公園-沁園路-院士之道-問山疊水驛站



Tips

1、綠道生態環境好，蚊蟲較多，需做好防蚊蟲措施

2、園內售賣機站較少，需自備充足的補給物

3、不可攜帶寵物入園，園內禁止放風箏和搭帳篷

4、水深岸高，請勿捕撈、垂釣、游泳、戲水等



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】