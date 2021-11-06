西貢行山路線｜登擺頭墩欣賞西壩壯闊景致　行曝罟灣堤圍各施各法

高空擾動加上外圍熱帶氣旋影響下今周天氣仍然不穩，有驟雨、加上天氣酷熱，小組活動安排上擺頭墩，西貢巴士總站集合。

行山日期：2021年9月7日



早上天色良好，有點悶熱，搭車到西貢早餐，再搭車到上窰站下車。由麥徑第一段起點步至萬宜坳，右邊護土牆維修路入林，上行一段左邊有路，沿左邊路一直走。

沿途都是樹林，雖有點陡，但不太難，慢慢走過兩個小山，登上204米高的擺頭墩。山上也有涼風，遙看西貢海景色很不錯。拍照後沿左路下山出萬宜路，沿萬宜路步至西壩口五元墳，在觀景台拍拍照走上窰徑至南風灣營地大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，麥徑起點步至萬宜坳，上擺頭墩👇👇👇

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休後，走營地側小路，沿着海旁步回上窰徑。經廢村前行一段，岔口左邊出海邊曝罟灣看昔日漁塘堤圍。堤圍荒廢多時，已破爛不堪。慢慢走過堤圍，走林徑接上窰徑，途經上窰民俗文物館及灰窰，再走出上窰發記士多。

看一看巴士到站時間，要30分鐘後才有車，所以與隊友漫步出北潭涌梳洗一下，換件衣服再等巴士，跟住到麥邊轉車回大埔，是日共走約9公里，４個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，落山經曝罟灣堤圍出北潭涌👇👇👇

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6個計劃行山旅程心得：（按圖放大）

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】