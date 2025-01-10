麥理浩徑行山｜第2段浪茄至北潭凹　大熱靚景路段　打卡迷人海灘

第二段途經香港多個風景迷人的美麗海灘，包括浪茄、大浪西灣、鹹田灣等，沿途滿眼盡是難得一見的海光山色。途中要上行到高314公尺的西灣山到西灣村，並經過大浪村和赤徑村，最後到達位於北潭路的終點北潭凹。



標距柱：M021-M048

走在西灣山一段會長期暴露於光禿的山頭，近中午時分走在此段時，身體溫度很快會上升，因此就算在秋冬季行走亦有中暑的機會。而且沿途沒有補給糧水的地方，因此行走此段必須注意休息和喝水，減少因為能力不支而出現的問題。另外，部份路段的地勢較低，所以大雨過後路面會較多泥濘。

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浪茄沙灘是香港多個美麗的沙灘之一，不但水清沙幼，而且優美的景色絕不比任何世界聞名的度假勝地遜色。沙灘上有一所由基督教互愛團契於1981年成立，提供戒毒服務的訓練中心。經過沙灘後，便要上行到西灣山。這一段十分講求體力，因此建議先在浪茄小休才繼續前行。毅行者的一號檢查站亦常設於西灣村。

導賞點

到達「西灣亭」後，很多人都急不及待下山，並在途中欣賞大浪西灣的長灘美景。約一小時後，到達吹筒坳的十字路口（M029後不久），轉右可沿指示牌進入西灣村，轉左沿石屎路上行約30分鐘即可退出到西灣路。西灣村內有士多可供休息和補給，並有街車前往西貢市，周日約30分鐘一班。

開揚山徑（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

離開西灣村和西灣灘後，沿山崗緩緩上行，可遠望鹹田灣、大灣、東灣等多個灘的瑰麗景致。到達鹹田灣（M035後不久）後，正確的路徑是靠左邊入林的小徑，不過，遊人亦可走在優美的鹹田灣上，並在士多內稍作休息。

沿灣內的水泥小徑前往大浪坳，途經大浪村，此段須緩緩上行，但比之前的上山路段容易。到達大浪坳後，沿小徑前往赤徑村，經過赤徑的田野後，再沿小徑上行，不久便到達第二段的終點北潭凹。

赤徑是西貢有名的古村之一，已有200年歷史。現時只有極少人居往，但村內仍有碼頭、白普理堂青年旅舍，亦有渡輪往返黃石碼頭和塔門等地。

赤徑（野外動向授權使用）

交通資料

起點：

• 自第一段續走；

• 或於西貢市乘的士至萬宜水庫東壩，下車後沿第一段走約20分鐘至起點。

• 或於北潭涌乘搭專線小巴9A號#

#只於星期六、星期日及公眾假期09:30-18:10行駛



終點：

於北潭凹站乘搭九巴96R號*（至港鐵鑽石山站）、九巴​94號或專線小巴7號（至西貢市中心）。乘的士前往西貢市。

*只於星期六、星期日及公眾假期行駛



注意事項

第一、二段唯一的退出路線位於吹筒坳。在十字路口轉左沿石屎路上行約30分鐘，便到達西灣路。這裡有村巴前往西貢市中心，約30分鐘一班，周末及公眾假期的班次會更頻密。

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：麥理浩徑第二段：浪茄＞北潭凹】

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