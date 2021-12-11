英超｜蘭歷克談普巴續約放狠話　暗示若無意留效毋須挽留

曼聯找來蘭歷克（Ralf Rangnick）擔任看守領隊，上任半個月，「操盤手模式」啟動。

這位「紅牛系」前體育總監談及曼聯陣中「麻煩友」普巴時，表示即將與該名世界盃冠軍中場見面。普巴續約事懸而未決，蘭歷克先開腔，明言如果有人無心為曼聯比賽，毋須強留。



蘭歷克來到曼聯，如何管理大球會的場外大小事，比起場上調兵遣將，更值得注意。

普巴與曼聯的合約到本季尾完結，來年1月便可以其他球隊洽談。蘭歷克在曼聯今晚英超作客諾域治前的記者會上，話中有話，立場強硬：「我不會說不值得留着他。但在大球會如曼聯，球員須有意欲為球隊上陣。如果球員中、長線不想為曼聯比賽，說服他改變想法並不合理。」

蘭歷克如何為曼聯的陣容「瘦身」再擴充，惹人期待。（Getty Images）

「踢波睇心情」，大概是普巴回到曼聯後的寫照，表現大起大落，難以預計。蘭歷克表示本周初曾跟普巴從電話短談，今周末普巴從杜拜回英後，將首次見面。蘭歷克說等待普巴歸隊，重投操練，但強調需要時間讓普巴回復作戰狀態，「他可以是重要一員，其他人也是。我不只是普巴的教練，想讓每個人以及全隊進步。」

普巴在上月初歐聯上陣後，未再為曼聯出場，預料要到下年才可出賽。（Getty Images）

普巴在上月返回法國國家隊，練習射門時一聲慘叫，證實觸傷大腿，至今未再為「紅魔鬼」上陣，一直留在杜拜治療。

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