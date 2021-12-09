歐聯︱曼聯後衛拜利場上舞技震驚球迷　網民：他在少林寺訓練

曼聯中堅艾歷拜利於歐聯分組賽中飛剷對手後，兩個毫無意義的動作，竟被網民大力讚好，形容他就像「超級英雄」。
曼聯於歐聯分組賽最後一輪跟年青人踢成1：1，新帥蘭歷克派副選出擊，後備中堅艾歷拜利獲得出場機會，卻在上半場兩度大騷「個人技」。
艾歷拜利其實係街舞天才？飛剷後騷超級英雄動作逐格睇：（按圖放大）
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當時年青人左路進攻，回防的拜利飛剷、清脆地把對方腳下球踢出邊線外，此時他未有正常地企起身，反而使出類似霹靂舞「Spinaroonie」的旋轉動作——用背撐地、雙腳在空中打轉，再順勢站起來，相當有型，但完全沒有必要。
拜利似乎還未夠喉，沒多久之後再度出招。年青人球員右路窄角度抽射，小禁區內的拜利左腳伸到盡解圍，此時他改用手撐地，跟《功夫足球》中二師兄絕技「旋風掃堂腿」相似的招式。外媒更指，這位中堅之後回防時更一度撞向門柱、差點倒地，但畫面卻貌似他在跳鋼管舞。
相關片段賽後在社交網站瘋傳，外國網民笑指拜利超級英雄上身，擺出像蜘蛛俠一樣的「Ending pose」；又大讚他把一切變得戲劇化之餘，也不失氣勢。其他球迷打趣寫道：「我相信拜利是在少林寺訓練出身」，「曼聯晉級16強，拜利跳舞慶祝」。
Eric Bailly please don’t ever change or leave my club 😂🤣😂 pic.twitter.com/LRi0DgzmTy— Sachin “Paz” Narain (@sachgraphy) December 8, 2021
晉級歐聯16強球隊（按圖放大）：
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