英超｜曼聯新帥蘭歷克引入「牛系」班底　前美國國腳勢當副手

卡域克以看守領隊身份領軍後，決定辭去曼聯教練一職，即使蘭歷克多次挽留，這名曼聯名將去意已決，令紅魔鬼教練團隊有空缺。

多間傳媒盛傳，蘭歷克即將邀請美國教練艾馬斯擔任副手。



曼聯由德國「教授」蘭歷克（Ralf Rangnick）接任看守領隊，卡域克任務完成，並離任教練一職，曼聯教練團隊突有空缺。

蘭歷克加入曼聯後，逐漸引入自己的班底。（Getty Images）

蘭歷克找來艾馬斯（Chris Armas）擔任副手，二人早在紐約紅牛結緣，當時艾馬斯是主教練，而蘭歷克是體育及發展總監，據悉這名49歲的美國籍教練正在等候簽證，當簽證獲批後便可立即加入團隊。

艾馬斯是前美國國腳，球員生涯曾效力洛杉磯銀河及芝加哥火燄，退役後轉職教練，並在2018年擔正成為紐約紅牛的主教練，並在上年9月離開紅牛體系。艾馬斯今年執教多倫多FC，戰績相當一般，其中慘敗予華盛頓聯隊1：7後，再收大信封。

曼聯新帥蘭歷克的期望管理 「我與高普足球理念接近」

艾馬斯早前執教多倫多FC，可惜慘收大信封被炒。（Getty Images）

除了副手，蘭歷克同時引入一名運動心理學家，46歲的蘭斯（Sascha Lense）早在周一（6日）已經抵達卡靈頓，可惜工作簽證未批的關係，開工亦需要等一等。

蘭斯服務RB萊比錫6年，亦與蘭歷克合作過，如今二人再度在曼聯聯手，希望改善曼聯眾將的心理質素。

英超第16輪直播賽程：

+ 3

《曼徹斯特晚報》曼聯對水晶宮眾將評分：

+ 10

【蘭歷克首次帶領曼聯出戰】

+ 4

更多曼聯相關報道：