歐聯｜曼聯「名將之後」初登場　慈父見證兒子圓滿未了紅魔夢

兒子生性，老豆倍感安慰！
曼聯最後一輪歐聯分組賽已變例行公事，主帥蘭歷克派出多名小將登場，年僅18歲的查理沙維治首度代表一隊上陣，縱然只是後備入替，但意義同樣重大，而場邊更有一名男子默默地以他為榮，就是他的父親沙維治。
曼聯首名出線資格已定，主帥蘭歷克大膽起用一眾小將，後備名單除了湯希頓（Tom Heaton），其餘全數是「大冧巴」的年輕小將，結果紅魔鬼以1：1賽和年青人。
戰至末段，身穿72號球衣的查理沙維治（Charile Savage）入替馬達，首度曼聯一隊披甲，短短上陣數分鐘，對他﹑對他的家庭意義重大。
沙維治（Robbie Savage），有點「波齡」的球迷對這名字並不陌生，是一代威爾斯中場悍將，而查理就是他的兒子。沙維治如今是足球評述員之一，今仗亦在奧脫福現場講波，不單止親眼目擊愛兒的首戰。「曼聯作出調動，由查理沙維治入替馬達」，簡單的一句，在沙維治口中說出更有份量。
兒子生性，老豆倍感安慰，沙維治感動不已，他們整個家庭也會為查理的成就感到自豪，「我從沒有想過我可以評述自己的兒子為曼聯上陣，這是相當光榮的一天，我們家庭所有人也以他為榮。」
開賽前，沙維治得知兒子被列入大軍名單，他已經感動得眼泛淚光，並以父親身份接受同事的訪問，「我已經有點想哭，他年紀輕輕已經有如此的成就。查理從來不是一名非常突出的球員，多年來他十分努力，他對足球的熱誠﹑慾望﹑努力，使他有今天的成就。」
查理的上陣，更為父親完成不了的事。沙維治當年也是曼聯青年軍的一員，可惜未能爭取一隊機會前，已經離隊他投，所以兒子後備入替，他的感受更深，「作為父親，可以站在場邊目擊這一切，我沒有從旁協助他，一切也是他努力得來的結果，我感到非常高興。他能夠上陣的話，相信他在家觀看的祖母也會感動落淚。」
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