蘭歷克確認兩愛將加入曼聯團隊　強調運動心理學家非常重要｜英超

曼聯看守領隊蘭歷克（Ralf Rangnick）出席歐聯前記者會，確認教練團將增添兩名成員，分別是助教艾馬斯（Chris Armas）及運動心理學家蘭斯（Sascha Lense）。兩人都曾在「紅牛系」球會效力，與蘭歷克合作過。



蘭歷克（右）與尼曼查馬迪出席賽前記者會。（Getty Images）

在周二的記者上，蘭歷克談及教練團隊的新成員，他說：「不會有太多人加入。我暫時很滿意上周認識到的教練，他們在過去幾日給予我很大的幫助，去準備對水晶宮的比賽。」

蘭歷克續說：「我們決定加入一位運動心理學家蘭斯，他來自德國，他以前是一位乙組球員。」

運動心理學家蘭斯將加入曼聯的教練團隊。（Twitter）

「我跟他在RB萊比錫合作過3年，頭一年我為球隊從乙組贏得升班，跟住兩年是哈辛赫圖做主帥（Ralph Hasenhuttl），蘇特路維（Zsolt Low）做助教，後者現在是杜慈的助手。由那時開始，我們已經認識，當他獲得簽證及工作證後，他就會加入團隊。」

蘭歷克強調在現代頂尖足球世界，球員除了要有好的體能及技術，心理質素也是不可或缺的。他說：「其實，我不太清楚英格蘭的情況，或者其他球會，但在德國，大部分球會過去幾年都請了運動心理學家或者心理教練，看你喜歡怎樣稱呼他們。」

蘭歷克及蘭斯曾經在RB萊比錫合作。（Twitter）

「對於來說，這是合乎邏輯的，當你有專門的門將教練、體能教練，甚至是專責的前鋒教練時，你都應該要有一個心理專家。」蘭歷克指出心理學家的貢獻是「幫助球員明白，你的腦袋應該是輔助你的身體，而不是與之對抗」。

蘭斯之前在史浩克04工作。（Twitter）

蘭歷克表示，46歲的蘭斯以前做過球員，會從實際角度出發，他說：「當我們講到足球時，我們知道要主要靠個腦，你有什麼想法？你怎樣分析眼前的情況？故此，我很高興請到蘭斯入團隊。」

「我之前講過，他是一位前乙組球員，他會落手落腳去工作，不會講太多理論，他是個講實際的人。他會是訓練的參與者，我跟他在萊比錫合作過，清楚他可以帶來什麼好處。」蘭斯由2014年起在多間德國球會擔任運動心理學家，包括特雷斯登戴拿模及史浩克04。

艾馬斯早前執教多倫多FC，可惜慘收大信封被炒，他將會出任蘭歷克的助教。（Getty Images）

上場對水晶宮的聯賽，蘭歷克首度帶領曼聯出賽，主場贏1：0，當時由麥堅拿及費查擔任他的助手。蘭歷克在記者會上透露，將會聘請一位來自美國的助教。他說：「我會多一位助教，他叫艾馬斯。艾馬斯在5年前於紐約紅牛工作，在馬殊手下做助教，我在那時認識了他。自此，我們會定期見面。再者，在我負責紅牛全球事務的最後3年半，他是紐約紅牛的主教練，跟住他還執教過FC多倫多。」

艾馬斯球員時代踢過芝加哥火焰多年。（Getty Images）

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