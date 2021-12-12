足球轉會︱卡雲尼功成身退疑投巴塞救亡　曼聯看中4大前鋒取代他

當曼聯「鋒無力」的時候，卡雲尼來到曼聯，成為紅魔前線及時雨。如今球隊前鋒已有C朗，他的上陣機會買少見少，這位已屆34歲的烏拉圭老將靜極思動，打算再次成為雷霆救兵，今次的目的地，是另一豪門球會巴塞隆拿。

曼聯被指已看中4位年輕前鋒取代他，陣中有離心的連格和馬迪爾，似乎均已找到下一個「好人家」。



卡雲尼雖屆34歲，專業精神和表現均令人讚嘆。（Getty Images）

2020年10月，自由身的卡雲尼加盟曼聯，簽約1年。紅魔鬼前線終於再有一位具級數的前鋒，球會亦將極具意願的7號球衣交到他手上。他沒有令人失望，每次上陣均不惜氣力搏盡，走位、二傳俱見功架，鬥心更勝一班後生仔。

39次上陣攻入17球，包括10個英超入球，為他獲得續約1年。可是今季在C朗回歸，加上辛祖加盟，曼聯前鋒人手充足，加上他持續受到傷患困擾，「卡叔」上陣機會大減。今季8次上陣，僅入1球，當中英超5次上陣，只有2次是正選。西班牙《阿斯報》指新帥沙維看中卡雲尼，後者似乎亦已決心離開奧脫福。

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《阿斯報》報道指，冬季轉會窗重開在即，「有兩個名字讓巴塞處於『領先位置』」，一個是費倫托利斯，另一個便是卡雲尼。

費倫托利斯的名字最先由沙維提出，並得到球會行政總裁Ferran Reverter全力支持，足球總監Mateu Alemany已飛往曼徹斯特與曼城談判，雙方就轉會費上有1500萬歐元差距。今個冬季轉會窗巴塞到曼市的目標不止費倫托利斯，還有可以立即提升前線質素的卡雲尼。巴塞希望先借用他6個月，之後再按表現向他提供新約。

該報指，巴塞初步接觸卡雲尼的反應非常正面，「他願意大幅減薪，容許巴塞在符合財政公平條款的情況下增兵」。接下來，巴塞要做的就是給予曼聯一點錢，游說紅魔提早放人。

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暫時未知曼聯的意願，但卡雲尼人工不低，加上今季實在不太用得着，估計相當大機會願意成人之美。他們看中的艾寧夏蘭特，各大球會也在搶，因此紅魔目標不止他一人，同時還有車路士的迪姆華拿、馬體會的祖奧菲歷斯和皇家蘇斯達的阿歷山大伊沙克。4人的共通點都是年輕、當打、有活力，不過全部均身價不菲。

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與此同時，決心離隊的連格傳獲紐卡素垂青。連格上季外借韋斯咸表現可人，今個夏天「鎚仔幫」登門求購，曼聯索價2500萬英鎊，雙方未能達成協議。如今紐卡素一夜暴富卻仍在為護級掙扎，喜鵲決意在1月轉會窗增兵，英國《太陽報》指紐記已初步接觸連格。

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紅魔陣中另一備受冷待的前線球員馬迪爾，似乎也有着落。英國《迴聲報》指，愛華頓預備1月出手，不惜以3600萬英鎊收購這位法國球員。愛華頓主力前鋒卡維特利雲自9月起受傷至今，加上另一主力李察利臣不時受傷患和停賽影響，成績一落千丈。

今夏新加盟的朗頓，遲遲未能踢出預期表現，如今亦已進入十字軍名單，愛華頓為挽救球季，急欲班救兵，馬迪爾被視為頭號人選。今周較早前，馬迪爾的經理人Philippe Lamboley向天空體育確認，馬迪爾希望在明年1月離開曼聯，「安東尼（馬迪爾）希望1月離隊，他需要落場，他不想在1月留低，我很快會跟曼聯接觸。」

卡雲尼勢赴巴塞當救兵，馬迪爾亦很大機會到愛華頓救亡，一場換血行動之後，曼聯又可以得到誰？

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