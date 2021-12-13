西甲｜皇馬打吡戰兩球淨勝馬體會　高踞榜首拋離巴塞18分

西甲今輪上演「馬德里打吡」，皇家馬德里主場迎戰馬德里體育會，雲尼斯奧斯交出兩助攻，造就賓施馬及阿辛斯奧各建一功，結果兩球淨勝馬體會，坐穩榜首並拉開8分優勢。

另外，巴塞隆拿作客鬥奧沙辛拿，領先下未能全取3分，最終打成2：2平手，沙維上任後再度失分，現時已落後皇馬18分。



高踞西甲榜首的皇家馬德里，今輪與同市宿敵馬德里體育會對壘，法國尖刀賓施馬戴上隊長臂章，領皇馬主場出擊，開賽15分鐘為球隊先開紀錄，接應雲尼斯奧斯的傳中，第一時間球不着地窩利抽射破網，這名33歲箭頭半場退下火線，由盧卡祖域入替。

僅戰半場的賓施馬，上半場妙射為皇馬開紀錄。（路透社）

雲尼斯奧斯下半場再獻助攻，阿辛斯奧57分鐘接應撞射建功，皇馬門將高圖爾斯今仗左飛右撲，全場錄得6個撲救，依然力保不失，結果以兩球淨勝馬體會。

皇家馬德里以42分繼續坐穩榜首位置，並拉開與次席西維爾的分差至8分。

高圖爾斯左飛右撲，為皇馬力保不失。（路透社）

由名宿沙維接替領軍的巴塞隆拿，今輪作客奧沙辛拿，兩名小將尼高干沙尼斯（Nico González）及伊沙爾祖利（Abde Ezzalzouli）上﹑下半場各建一功，可惜未能為球隊帶來3分，奧沙辛拿末段由艾維拉攻入追平一球，最終兩軍打成2：2平手。

巴塞再度失分，以24分暫列第8位，不知不覺已在聯賽榜落後宿敵皇馬18分。踏入12月後，巴塞至今未嘗一勝，同時與聯賽前列愈行愈遠，主帥沙維直言球隊與理想的表現相距甚遠，「我認為球隊存在的問題不單止關於足球，更多是關於心理問題，球隊沒有勇氣，我們要做到最好，而不是畏首畏尾。」

巴塞隆拿再度失分，現時已落後宿敵皇馬18分。（路透社）

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