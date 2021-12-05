西甲︱巴塞負貝迪斯沙維吃下領軍後首敗　仍對歐聯生死戰信心十足

沙維回到母會巴塞隆拿執教，連續3場不敗走勢，突然在魯營主場出乎意料下告終。桑美占美利斯（Juanmi）79分鐘的入球，為客軍貝迪斯全取3分。

這記入球，狠狠將巴塞扯回現實世界，賽後貝迪斯16戰30分排第三，巴塞15戰23分排第七。周中便要在歐聯生死戰惡鬥拜仁，沙維揚言：「我們必須如受傷野獸。」



巴塞主場又輸一場。（Getty Images）

今季巴塞失去美斯後今非昔比，遇上狀態不俗的黑馬貝迪斯，本已無甚甜頭，下半場曾有入球機會，未能把握之下，被狀態正勇的桑美占美利斯一次突擊一箭定江山。

沙維領軍巴塞頭兩場聯賽，先後擊敗愛斯賓奴和維拉利爾兩支中游球隊，歐聯對賓菲加則賽和，今仗一面對實力相近的貝迪斯，即吃下敗仗，賽後他甚為不滿球隊表現，「當我們踢得最好的時候，在對手一次反擊中失球。戰術上我們必須踢得更聰明，我為那個失球感到氣憤。」

沙維回巴塞領軍第4仗，已在主場吃下敗仗。（Getty Images）

沙維直言，這就是足球的現實，「真可惜，我們在下半場踢得很好。落敗帶來傷痛，這就是足球。有時你會在不值得的情下贏波，好像對維拉利爾一仗，但今天正好相反。」

下周中歐聯最後一輪分組賽，出線形勢未明朗的巴塞，作客拜仁必須贏波才可篤定出線。前屆歐聯8強美斯在陣，尚且要輸2：8，如今這支巴塞，今季首輪分組賽主場曾0：3大敗，又憑什麼可以在拜仁身上搶分？沙維拒絕認低威，揚言：「這支球隊有能力作客慕尼黑取勝，那是目標。我們必須靠自己，到全球其中一個最艱辛球場作客，我們必須付出所有去爭勝。」

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「我跟球員說，為他們表現感到驕傲。現在你們在慕尼黑必須踢得像頭受傷野獸。我們沒有選擇，必須要贏。」沙維在球員年代為巴塞奪標無數，歸隊執教即要面對歐聯分組賽瀕臨出局邊緣。拜仁在歐聯E組5戰全勝，手握15分篤定首名出線，巴塞以7分居次席，表面較賓菲加多2分，實際上最後一場分組賽，巴塞須作客全組最強的拜仁，賓菲加則在主場迎戰包尾的基輔戴拿模，巴塞全取3分的難度遠高於賓菲加。

屋漏偏逢連夜雨的是，巴塞陣中表現突出的中場小將加維（Gavi）今仗傷出，更因腦震盪被送院檢查，未知他能否趕及在作客拜仁的大戰中復出。巴塞唯一的希望，或許是拜仁在篤定首名出線下，戰意大減，讓他們有機可乘。

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