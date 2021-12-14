羽毛球世錦賽｜安賽龍首圈爆冷止步　新加坡對手駱建佑曾獲邀集訓

羽毛球世錦賽次日（13日）賽事，男單世界第一兼頭號種子安賽龍於首輪止步，對手是曾被邀一起訓練的新加坡球手駱建佑。



日本名將桃田賢斗與印尼全隊退賽，讓安賽龍成為男單最大熱門。可是，在首輪與新加坡球手駱建佑的對壘中，前者於首局取得21：14後突然「失魂」，之後兩局陷入苦戰，以9：21、6：21連失兩局敗北。

新加坡球手駱建佑在首圈淘汰奪金大熱安賽龍出局。（Badminton Photo）

隨着「世一」的出局，男單冠軍的爭奪戰將更有懸念，安頓臣、李梓嘉等都迎來衝擊冠軍的良機。

兩度擊敗世界球王桃田賢斗與安賽龍的駱建佑，又會否再成為「超級黑馬」？

駱建佑此前對安賽龍錄4連敗。（Badminton Photo）

「超級黑馬」曾挫林丹、桃田

在上月尾的印尼公開賽上，日本球王桃田賢斗16強戰中下馬，打敗他的是世界排名僅為26（現時22）的駱建佑。當時桃田在印尼大師賽奪冠不過一星期，首局便被駱建佑壓制至僅得7分成績，這名來自新加坡的24歲球手，成為眾人眼中的「超級黑馬」。

安賽龍在奧運後邀請球手在杜拜集訓，駱建佑是其中之一。（駱建佑Instagram）

雖然一直未能躋身至爭冠前列球手位置，駱建佑似乎一直是羽壇「黑馬」般的存在，許多比賽都被媒體及觀眾直呼是爆冷的結局，像是2019年泰國名人賽上反勝前中國世界球王林丹，當時他不過是排名在125名的21歲年輕球手。

東京奧運，他亦圓夢踏上奧運殿堂，雖未有奪獎而回，仍踏出生涯相當重要的一步。

獲安賽龍邀請杜拜集訓

甚至在奧運後，金牌得主安賽龍自掏腰包在杜拜訓練，並且邀請了5名羽毛球好手集訓，新星駱建佑便是其中之一；他的球技隨着與好手們切磋及訓練中提升，他在之後的比賽亦展示了成果。

駱建佑在過去兩個月三度躋身決賽，包括在超級500的德國公開賽以及超級100的荷蘭公開賽封王，除了在印尼公開賽淘汰桃田賢斗出局，此前與安賽龍對戰4連敗的他，首次擊敗該世界第一，成長有目共睹。

駱建佑在奧運後的成長有目共睹。（Badminton Photo）

勝出後沒有做出任何慶祝動作甚至叫喊，駱建佑僅展露釋懷的笑容，「很開心贏了，失了第一局後，我知道必須要加快節奏，我不知道安賽龍什麼時候會回勇，若他拾回了信心，我『必死無疑』。」他笑說。「我知道他很大壓力，他很想贏得冠軍，但我相信他一定會以更強姿勢返到賽場的，我還有很長一段路要走，我要專心下一場比賽。」

現在，闖入32強的他要挑戰個人紀錄，突破2019年世錦賽16強最佳成績。