花式溜冰｜俄羅斯美少女兩指骨折停操　北京冬奧參賽成疑

女子花式溜冰大獎賽總決賽，2019年冠軍俄羅斯美少女高斯托妮亞（Alena Kostornaia），在關鍵時刻不幸受傷，出戰來年北京冬奧有疑問。
俄國溜冰聯會在昨日公布，高斯托妮亞左手食指及中指骨裂，須停止訓練20天，更需6-8星期醫治。
她的傷來得相當不合時，將要缺席本月底在聖彼得堡舉行的俄羅斯全國賽，連帶下月中在愛沙尼亞舉行的歐洲冠軍賽亦可能缺席。俄羅斯花式溜冰隊，將在歐洲冠軍賽後公布北京冬奧參賽名單。
高斯托妮亞在19年奪冠，創出當時總分最高紀錄。不過，此後的路透相當不順。她兩次換教練，又曾確診新冠肺炎，因而缺席去年俄羅斯全國賽。她在本賽季兩項賽事一再屈居同胞之後，晉級本年在日本舉行的大獎賽總決賽。賽事卻因新冠肺炎病毒變種Omicron爆發而取消。
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