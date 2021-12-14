花式溜冰｜俄羅斯美少女兩指骨折停操　北京冬奧參賽成疑

女子花式溜冰大獎賽總決賽，2019年冠軍俄羅斯美少女高斯托妮亞（Alena Kostornaia），在關鍵時刻不幸受傷，出戰來年北京冬奧有疑問。



俄國溜冰聯會在昨日公布，高斯托妮亞左手食指及中指骨裂，須停止訓練20天，更需6-8星期醫治。

高斯托尼亞受傷，出戰北京冬奧機會成疑。（Getty Images）

她的傷來得相當不合時，將要缺席本月底在聖彼得堡舉行的俄羅斯全國賽，連帶下月中在愛沙尼亞舉行的歐洲冠軍賽亦可能缺席。俄羅斯花式溜冰隊，將在歐洲冠軍賽後公布北京冬奧參賽名單。

高斯托尼亞已18歲，若缺席北京奧運，可能錯失一生一次的機會。（Getty Images）

高斯托妮亞在19年奪冠，創出當時總分最高紀錄。不過，此後的路透相當不順。她兩次換教練，又曾確診新冠肺炎，因而缺席去年俄羅斯全國賽。她在本賽季兩項賽事一再屈居同胞之後，晉級本年在日本舉行的大獎賽總決賽。賽事卻因新冠肺炎病毒變種Omicron爆發而取消。

歐聯淘汰賽16強戲碼：

+ 11

英超第17輪直播賽程（按圖放大）