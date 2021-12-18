貓仔山行山路線｜經慈觀古道上慈雲山　接雞胸山尋貓仔石落水泉澳

貓仔石位於雞胸山與貓仔山之間的山峽內，貓石是柱狀巨岩，岩石三分為貓兒的頭、身及手。由山峽底部遠看巨岩似貓神直立於幽谷之中；由山脊側看平視則似貓兒跳躍於叢林之中。要欣賞奇石並不困難，就在衛奕信徑W049以南山峽之中。
行山路線：黃大仙站>鳳德公園>慈康邨>慈觀古道>吊草岩>慈雲山>沙田坳>雞胸山>貓仔山>博康邨
本次行程由黃大仙港鐵站出發，經慈觀古道上慈雲山山頂發射站。
慈觀古道繞谷而行至吊草岩，長約千米、攀升300米，較斜路段有石級鋪設，屬於易行路徑。
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行到沙田坳獅子亭，經麥理浩徑上雞胸山。再北行雞胸山即可到達貓仔石，回程經貓仔山、蝌蚪坪下山到水泉澳。
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【文章轉載自「香港山澗足印」，原文：「貓仔山◈貓仔石 (慈觀古道◈慈雲山山頂)」】