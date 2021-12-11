狗牙嶺行山｜四牙全走後經驗之談　體能消耗比考牌路線三牙全走低

以下路線極具挑戰性，切勿獨自起行，有意挑戰的人仕必須具一定體力及豐富行山經驗，並在事前做足準備，敬請量力而為之，新手不宜！



山界流傳着各種行山謊言，其中一個便是「以後都唔行山啦！」想當初挑戰四大考牌路線之時，亦曾揚言不再重遊此地，最後還是回來了。四牙全走，是傳統的三牙全走的改版，不沿閻王壁登上鳳凰山，而是多走一牙—東東狗牙，又稱之為狗麻脊。

計劃路線特意以最短的路程完成全四牙，因而決定先沿西狗牙登山，經一線生機前往東東狗牙下山，再沿東狗牙上山，中狗牙下山。

▼按圖看清沿途風景！

+ 8

個人覺得全條路線以東狗牙最為容易，其次為中狗牙，東東狗牙則比西狗牙難度更高，因滿布浮沙碎石，即使穿着防滑性能一流的行山鞋，依然步步為營，以防失足跌在地上。整體而言，四牙全走需比三牙全走多走一牙，卻沒有覺得難度增加，大概是因為四牙全走不經閻王壁，反而攀升幅度較少，耗費較少體能，完成四牙後仍然活蹦亂跳。

體能 ★★★★★

技術 ★★★★★

風景 ★★★★★

需時：約7小時



長度：約11.5公里

補給：無（切記帶備足夠糧水！）

裝備：手套、行山鞋、充足糧水

交通：於東涌乘坐11 / 11A / 23至石壁警崗下車



6個計劃行山旅程心得：（按圖放大）

+ 1

（《香港山峰50全攻略》，萬里機構授權使用）

書名：香港山峰50全攻略

作者：蔡婷茵、李嘉怡



李嘉怡 Kylie Li



「影響我們一生的，並非偶爾為之的事情，而是我們一直在做的事情。」喜歡行山、酷愛挑戰、更愛腎上腺素飆升的感覺，急性子、好奇心旺盛、興趣是探索未知的世界。原本的三分鐘熱度，漸漸愛上行山並接觸路跑 、行澗、綑邊、泳綑、潛水、航拍。每年都為自己定下Bucket List，尋找更好的自己。



蔡婷茵 Avis Choy



「昨天下了雨，今天刮了風，明天太陽就出來了。」自小與陽光和汗水絕緣，因為一場30公里的夜山比賽而接觸行山，並為之着迷。喜歡探索生活的各種可能，行山以外，路跑馬拉松、車中泊露營、初嘗鐵索攀岩，當中有喜歡的，也有放棄了的；確信無論結果如何，得着總比錯失更多。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】