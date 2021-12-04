尋柏架山將軍石僧人石　上畢拿山再行懸空棧道｜港島行山路線

受乾燥東北季候風影響，華南沿岸普遍天晴，早晚相當清涼，小組今周過海玩柏架山上的「將軍石」，在筲箕灣站A3出口集合。

（出發日期：2021年11月10日）



早上在金記吃早餐，9時30分起步，四人一組步往賽馬會診所旁，先探劉、關、張廟，再經廟旁護土牆石級路上行。行抵最頂一層，接林路上引水道，前行一段過引水道接山徑。

橫行一段後，見上山入口，登山上探「大pat石」、「將軍石」、「僧人石」等石景。拍照後，沿「將軍石」後陡脊上攀，出口是柏架山道休憩地。齊人後，下山到大風坳大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，由筲箕灣起步上將軍石👇👇👇

+ 42

休後，經天梯上畢拿山。下山經畢拿山礦場，至渣甸北引水道，再走懸空棧道至渣甸南引水道。前行不遠，接小徑下山出大潭郊遊徑，到達終點已下午3時。到公廁梳洗後，馬上到車站搭巴士回灣仔，是日走約10公里多，5個多小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，上畢拿山再去懸空棧道👇👇👇

+ 25

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

6個計劃行山旅程心得：（按圖放大）

+ 1

（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】