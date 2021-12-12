沙田行山路線｜登牛皮沙頂下望大老山隧道　上水泉澳山飛來石打卡

踏入深秋，天氣持續清涼、乾燥，周三小組活動行沙田山線，行經牛皮沙頂及多石頂，終點在水泉澳，屯馬線第一城站集合。



早上與友在愉翠苑商場早餐，9時30分由第一城站D出口起步，四人一組沿牛皮沙街，村口旁車路壆位切入林，斜坡路上行，先上「205機槍堡」，再上一段就見海拔160米高的牛皮沙頂。山頂風景開揚，下望便是大老山隧道口。

沿山脊走，週邊也見很多石群，還見有山隊在石林上爬。過了牛皮沙頂，下一站是多石頂。多石頂高海拔250米，山上風化較為嚴重，有點像青山腹地。在多石頂還有一個「206機槍堡」，拍照後沿山脊過崗背，看地圖有路不用上崗背頂，走山脊下山在蔭涼處大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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休後，下行過小橋及村墳，岔口再上探飛來石、試劍石、恐龍頭，沿陡峭石坡上水泉澳山。到頂後，原先打算過饅頭墩探將軍石，但隊友見有捷徑，遂走小路下行，遠眺將軍石。其後，經村墳路出水泉澳，是日里數不多，約5公里，4個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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