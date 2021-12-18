羽毛球世錦賽｜戴資穎挫何冰嬌入決賽　明鬥山口茜爭首次世界冠軍

衝破8強魔咒，「世界球后」戴資穎距離世界冠軍，只差一步。她在西班牙世界賽準決賽，力退中國球手何冰嬌。



中華台北的戴資穎在首局壓制何冰嬌，中局帶出後連連取分，以21：17先下一城。不過，戴在次局早段連續多次放網前球失誤，讓何冰嬌連取6分進入暫停。何冰嬌乘勢橫掃，輕鬆贏下第2局。戴資穎負13：21。

戴資穎一度在網前球多次處理失誤，及時重整步伐。（Badminton Photo）

進入決勝局，戴資穎開局落後，但立即發力，多次變換節奏，長短球頻變，令何冰嬌疲於奔命，連失8分。戴資穎在後段搶攻何冰嬌，何冰嬌在最後一球打出界，戴資穎以21：14輕取決勝局，首次晉身世界賽決賽。

戴資穎決勝局輕勝何冰嬌，首次躋身世界賽決賽。（Badminton Photo）

戴資穎將與2018年季軍、日本球手山口茜爭冠。山口在準決賽以兩局21：19，淘汰中國黑馬張藝曼。戴資穎歷來對戰山口，以10勝7負領先。最近一回對戰在2019年印尼公開賽準決賽，山口直落兩局獲勝。