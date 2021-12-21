游泳世錦賽｜港隊再破4X50自香港紀錄　2金1銅兼11新港績完美落幕

世界短池游泳錦標賽來到煞科日，港隊憑接力項目再創香港紀錄。

女子4X50米自由泳接力，港隊於決賽以初賽原班人馬出戰，游出1分39.35秒，以新香港紀錄完成今屆賽事。



是夜的女子4X50米自由泳接力決賽，是港隊最後一項賽事。初賽原班人馬譚凱琳、歐鎧淳、陳健樂和施幸余攜手再戰，其中「大師姐」施幸余負責守尾門，眾將游出1分39.35秒，改寫香港紀錄，舊紀錄為1分40.26秒。這場賽事她們以第8名完成，美國、瑞典及荷蘭分列三甲。

歐鎧淳（左起）、陳健樂、譚凱琳和施幸余，在世錦賽合力刷新女子4X50米自由泳接力香港紀錄。（泳總提供）

總結今屆賽事，港隊寫下歷史一頁，何詩蓓先後於200米自由泳、100米自由泳及400米自由泳，奪得2金1銅；一眾飛魚亦並刷新11個香港紀錄，其中何詩蓓的200米自由泳港績（1分50.31秒），更是世界紀錄。

新香港紀錄

何詩蓓 女子200米自由泳 1分50.31秒（打破世界紀錄）

何甄陶 男子50米自由泳 21.22秒

伍棹然 男子200米背泳 1分56.93秒

卓銘浩 男子400米自由泳 3分47.51秒

男子4X50米混合泳接力 1分36.36秒

男子4X50米自由泳接力 1分29.04秒

男子4X100米混合泳接力 3分36.93秒

男子4X100米自由泳接力 3分15.44秒

女子4X50米自由泳接力 1分39.35秒

女子4X200米自由泳接力 7分55.48秒

男女子混合4X50米自由泳接力 1分30.43秒



香港飛魚何詩蓓在今屆游泳短池世錦賽發光發亮。（Getty Images）

點圖睇：何詩蓓照耀2021短池世錦賽