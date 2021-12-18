何詩蓓世錦賽三日連奪兩金　「耷低頭盡力游」就是世一之道

何詩蓓再做世界第一！世界短池游泳錦標賽，女子100米自由泳決賽，何詩蓓3日內兩度奪金，這名「香港女飛魚」賽後透露其「世一」之道。



何詩蓓（Siobhan）繼早前在女子200米自由泳奪金兼破世界紀錄後，今日（18日）挾強勢在100米自由泳決賽，游出50.98秒，以0.33秒力壓瑞典名將絲祖唐（Sarah Sjoestroem），並打破大會紀錄的時間封后，3日內勇奪兩冠。

何詩蓓三日內接連在100自及200自封后。（Getty Images）

何詩蓓再做「世一」，她受訪時仍在回氣，但依然笑容滿臉，賽後直言100米是十分短途的賽事，她做到的只是「耷低頭，盡力游」，「其實賽前沒有太大期望，唯一可以做就是努力地向前游。」輕裝上陣，才是「世一」的不二法門。

與國際游泳聯賽（ISL）的隊友絲祖唐同場較量，何詩蓓其後表示難得與好友們交手，感覺十分過癮。

今屆世錦賽連奪兩金，何詩蓓將在明日（19日）下午2：14分再度亮相，出戰女子400米自由泳，力爭今屆個人第3金。

何詩蓓再度登上頒獎台最高一級，為港隊拿下今屆世錦賽第2金。（Getty Images）

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