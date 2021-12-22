體育熱話｜伊藤美誠令日媒「一見鍾情」　2021由樂到苦關鍵在中國

日本乒乓女將伊藤美誠日前在演講中，以漢字總結了自己的2021年。這名東京奧運混雙金牌得主表示，「樂」、「苦」與「迷」這三個漢字，代表自己一年來的心情變化。



伊藤美誠在日本出席2021年度盛典時換上新形象示人，不僅換了空氣劉海新髮型，還穿上碎花裙與近20厘米的高跟鞋，讓人眼前一亮，有日媒更形容為「一見鍾情」的裝扮。她在活動上表示，很高興在2021年贏得奧運冠軍，這是成長的一年。

賽季暫告一段落的伊藤美誠以清新打扮出席活動。（Instagram）

在東京奧運擊敗中國勇奪混雙金牌的伊藤美誠，以三個漢字總結2021年，她指直到奧運前都是「樂」這個字，「很高興在奧運會前的準備狀態，並且在奧運會取得成績，贏得了金銀銅3面獎牌，比賽本身也很有趣。」

伊藤美誠話鋒一轉，坦承奧運會結束後一切發生了變化。她在11月赴美出戰世錦賽，意外地在女單8強止步，在女雙亦不敵中國錯失金牌。「奧運後的3個月，我都一心想着如何打敗中國選手，努力練習，但是贏比賽總是那麼難，此時便有了『苦』和『迷』（迷茫）。」

水谷隼跟伊藤美誠在贏得混雙金牌後興奮相擁。（Getty Images）

伊藤美誠坦言擊敗中國後陷入「苦」和「迷」。（Getty Images）

2022迎真正考驗

隨着中國隊愈來愈熟悉伊藤美誠的球路，她想要擊敗中國的難度正在加大，伊藤美誠雖然在奧運混雙奪金，但她與孫穎莎的差距仍有明顯分野，世錦賽敗予王藝迪後，意味伊藤美誠面對中國梯隊的球手依然有困難，相信2022年才是伊藤美誠真正的挑戰。

伊藤美誠將出戰明年一月舉行的全日本錦標賽。

▼▼▼私底下的伊藤美誠▼▼▼