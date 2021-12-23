法甲｜拉莫斯「風采依然」再做紅牌阿姑　PSG補時伊卡迪建功保1分

熟悉的沙治奧拉莫斯回歸了！這名前皇馬隊長在周中的法甲後備入替，可惜未能踢足全場，4分鐘連取兩面黃牌被逐，幸好PSG由伊卡迪補時階段建功，助球隊作客以1：1逼和羅連安特。



沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）上月底首度為巴黎聖日耳門披甲後，再度列入十年軍行列，相隔近一個月才上陣，作客鬥羅連安特的聯賽，半場後備入替。

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PSG上半場40分鐘失守，半場變陣換入拉莫斯，可惜遲遲未能扳成平手，完場前再傳來壞消息。拉莫斯81分鐘因為一記危險攔截領黃，其後試圖阻止對方去勢，單擋撞跌對手後再「詐傷」倒地，球證卻明察秋毫，果斷地向拉莫斯出示今仗第2面黃牌，僅4分鐘便兩黃一紅被逐。

完場前兩黃一紅被逐，拉莫斯難免有點情緒。（路透社）

十人應戰的PSG在補時階段終於找到入球的機會，夏基美右路落底傳中，無人看管的伊卡迪升起跳頂入網，幾經辛苦追成1：1平手，助巴黎聖日耳門力保1分，並繼續以46分高踞法甲榜首。

拉莫斯僅是法甲第2次登場，上陣131分鐘已首度被逐，亦是他職業生涯第27次被趕出場，即使他轉戰法甲，有些事情也沒有改變。踢到老，學到老，35歲的拉莫斯賽後透過社交網站直言又「學到嘢」，明天又是新一天讓他進步。

拉莫斯第2次為PSG聯賽上陣，已取得首面紅牌。（路透社）

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