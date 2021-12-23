足球熱話︱法國足總盃球證難忍不忿　罕有動作囂張反擊球迷

法國足總盃一場比賽，主球證因一個動作反擊球迷噓聲，成為賽事主角。



法國足總盃64強賽事，由法甲球隊朗斯作客第五級別聯賽球隊樸迪亞斯，比賽毫無懸念地由朗斯取勝晉級，但主球證卻意外成為主角。

朗斯於上半場36分鐘先開紀錄，樸迪亞斯甫重新開波，中場施薩尼圖就在搶波時、從上而下踩向對手腰間，結果被主球證出示紅牌直接驅逐出場。

法國足總盃64強賽事執法主球證Jerome Miguelgorry意外成為主角。（Twitter@SportAxe）

Un arbitre qui chambre le public après des "Arbitre enculé". Je n'avais jamais vu ça de ma vie. #SPFRCL #RCLens pic.twitter.com/uUcungERQQ — Mickaël Nys (@MickaelNys) December 19, 2021

主場球迷當然不滿，開始不斷言語攻擊球證，更報以噓聲。臨完場前，球證再度判客隊獲得一個爭議性罰球，球迷的喝倒采愈來愈熱烈。而此時球證似乎亦再按捺不住，邊走邊將左手放在耳邊，示意「聽唔到」，被認為是向球迷「還擊」。

這位45歲、名叫Jerome Miguelgorry的球證有11年執法經驗，曾執法法甲、法乙、法律足總盃及聯賽盃等賽事。有外國記者把有關短片分享至社交網站，表示：「球證被球迷唱歌辱罵後，竟然回應觀眾，我一生從未見過這種情況。」