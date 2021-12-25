英超｜領隊會議商延期無成果　干地轟賽會假諮詢：嘥時間

過一陣，取消一場，過多陣，又取消一場。

英超聖誕賽期繼續受新冠肺炎疫情影響，先後有3場賽事取消。各隊領隊日前與賽會開會相討延期，終維持原定賽程。熱刺領隊干地昨稱，認同會議過程「嘥時間」。



平安夜前夕，英超領隊與賽會召開視像會議，商議如何應對眼前疫情，包括應該把26日展開的第19輪全部賽事延期。干地昨日被問到會議過程，形容有如諮詢變知會。干地說：「好似對住一埲牆，所以我都費事講咁多。」

干地指領隊意見「只供參考」，賽會早有決定。（Getty Images）

記者問是否「嘥時間」，他表示認同。干地續指一些領隊在會議上表達意見，但賽會已有既定立場，「你有你講，講晒你想點，但係一早決定好晒。」他直言今回聖誕快車，每支球隊都不容易過，「一日之後又踢，好大機會有球員受傷。而且我哋半隊人剛剛染完新冠，至少兩、三星期先好返晒，根本唔會有十足狀態。」英超賽會沒有回應干地的言論，僅指干地在會議上「任何議題都無貢獻」。

本月中車路士與愛華頓一同受疫情影響，陣容殘對殘，結果打和收場。（Getty Images）

干地的看法，諾域治領隊甸史密夫和應：「開會前已經有決定，賽會決定繼續，我哋只能夠盡做。」水晶宮領隊韋拉則指廿個領隊有廿種意見，難以交流，他嘗試理解會議的目的和成果，「不過都係唔明會議有乜結論」。

26日開始的19輪，已有利物浦對列斯聯、狼隊對屈福特及般尼對愛華頓取消。尚未取消的賽事中，亦有一些球隊傳中有球員中招，包括作客熱刺的水晶宮。

英超第19輪直播賽程：