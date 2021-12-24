英超｜曼聯疫後滿血回歸撲擊紐卡素　蘭歷克：接近夫添

因為隊內爆疫而休息兩輪的曼聯，將在「拆禮物日」復出作客鬥紐卡素。曼聯主帥蘭歷克出席記者會時透露，所有一隊成員今周也返回卡靈頓訓練基地報到，將會接近「夫添」出擊。
曼聯隊內爆疫，對賓福特與白禮頓的聯賽先後延期，休息兩輪後，主帥蘭歷克（Ralf Rangnick）證實疫情已有好轉，「上星期，球隊僅得8名球員及3名門將可以上陣，為了截斷傳播鏈便關閉訓練場。球隊在今周已經恢復練習，所有一隊成員也隨時候命，除了養傷的普巴外，所以隊中的情況十分樂觀。」
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