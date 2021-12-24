英超｜哥迪奧拿承認托利斯投巴塞在即　冬窗無意添鋒將補強

員工做得開心，才會做得長久。曼城主帥哥迪奧拿深明這道理，他親口承認費倫托利斯離隊在即，與巴塞隆拿接近達成協議，但表明不會在冬窗羅致前鋒。



費倫托利斯（Ferran Torres）最近與巴塞隆拿扯上關係，盛傳巴塞有意羅致這名西班牙新星，更指雙方已達成協議，轉會費達5500萬英鎊。曼城主帥哥迪奧拿在賽前記者會證實這消息，「據我所知，雙方正在洽談的階段，十分接近完成，球會屆時將有宣布。」

費倫托利斯勢投巴塞隆拿 返西發展隨時一舉兩得

費倫托利斯盛傳轉投巴塞，哥迪奧拿證實了這消息。（資料圖片／Getty Images）

球員有入有出，是自然現象，打滾球壇多年的哥迪奧拿當然理解，他不會阻任何球員發達，「我們不像其他球隊，需要球會主席或高層的首肯才能離開，任何球員也可離開，這些事情我也不會過問。」

哥迪奧拿理解托利斯的決定，並替對方感到高興。（資料圖片／Getty Images）

紅褲子出身的哥迪奧拿，深明球員生涯短暫，最重要是作出一個自己高興的選擇，「當你在一個地方過得不愉快，或轉換環境會更開心的話，這就是離開的時候。球員生涯十分短暫，當他（費倫托利斯）希望離隊，這是他的意願，我更替他高興，祝他好運。」他補充，對於西班牙球員來說，一旦收到皇馬﹑巴塞邀請的話，確實是難以拒絕。

早前掛靴的阿古路今夏完約，哥帥重用托利斯串演正前鋒，如今連他也即將離隊，曼城前線人手再受打擊。不過，哥帥無意添兵，「我們不會在一月收購前鋒，沒有這個計劃。」

華倫西亞青訓出身的費倫托利斯，如今有望改披巴塞球衣。（資料圖片／Getty Images）

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