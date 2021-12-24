英超｜領隊發火求減賽程　哥帥轟賽會不顧球員：係唔係要罷工？

英超賽程在聖誕新年期相當頻密，遇上疫情再爆發，賽事延期再積壓。將帥心很累，身體受不住。

多名英超領隊先後發聲，要求顧及球員福祉，減少賽程。曼城領隊哥迪奧拿的發言最「爆」，直斥賽會只顧錢，更指領隊與球員應該「企硬」。



英超沒有歇冬，聖誕快車聞名於世，除了聯賽，還有元旦之後的足總盃。有些球隊更要在聖誕前應付聯賽盃，半月「閒閒哋」踢5-7場。

曼城主帥哥迪奧拿在英超打滾多年，對快車期依然充滿怨懟。他直言主辦單位眼中，生意大過天。領隊與球員發聲，被當耳邊風。哥帥反問是否要罷踢：「球員同領隊係咪要團結一致，搞一次罷工？」。

哥帥發火，不過還是認清現實。（Getty Images）

哥帥直言國際足協、英超及轉播商，只顧生意，不理球員福祉：「最簡單嘅例子係全世界都行5個後備，呢度，仲係3個。你話我知，咁樣係關顧球員？」不過，哥帥發牢騷之後，還是乖乖回到現實：「我哋想踢，希望觀眾在聖誕新年嚟球場開心吓，因為我哋鍾意。所以，我唔係話有理由罷工。」

干地坦言疫症肆虐之下，盃賽一場定生死，較為適合。（Getty Images）

罷工當講笑，但減少賽程尚且有可能。打入聯賽盃準決賽的利物浦與熱刺，兩軍領隊高普及干地均建議從兩循環改為一場決勝負。干地指現時情况之下，一場定生死比兩場好。高普則坦言不抱期望：「明顯我講嘅野唔重要。我早講過寧願一場過，但睇唔到有乜改變。」曼聯領隊蘭歷克亦指英超賽程太多，值得討論：「聯賽盃讓三、四級球隊角逐，改善他們的財政狀况。但對英超，現時只有這裏保留雙線盃賽，賽程實在太緊逼。」

蘭歷克指聯賽盃應考慮留給較低組別球隊競逐，幫助他們的財政。（Getty Images）

英超球隊受疫情影響，快車期伊始已有多場賽事延期，「拆禮物日」展開的19輪已有利物浦對列斯聯，及狼隊對屈福特改期。往後賽程亦因此大亂，一周雙賽的時間增加。

英超第19輪直播賽程：

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