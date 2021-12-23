英超快訊︱拆禮物日兩戰改期　利物浦對列斯、屈福特對狼隊踢不成

聖誕節是英超傳統的「快車期」，今年遇上新冠疫情再度爆發，即使賽會拒絕再度停擺賽季，仍持續有比賽未能如期上演。拆禮物日的其中兩場比賽，包括利物浦對列斯聯，以及狼隊對屈福特，均需擇日再賽。
英超賽會發聲明指，「按照列斯聯及屈福特得到新冠病毒檢測結果後提出延遲比賽的要求，英超聯董事局今早會面，並遺憾地同意取消這兩場受影響的拆禮物日賽事。」
拆禮物日須取消賽事：
利物浦對列斯聯
狼隊對屈福特
聲明又指，「英超明白兩場比賽改期會令球迷失望，在這個一年中的特別日子，球迷都十分期待入場睇波，我們明白他們的沮喪，並為引起的不便以及破壞相關球迷在節日的計劃致歉。」
近期英超多支球隊陸續再爆疫情，不少賽事需要擇日再賽，其中曼聯已連續兩輪避戰。今次的改期要求，雖然是由疫情相當嚴重的列斯聯和屈福特提出，不過列斯聯原定今輪對手利物浦陣中同樣有不少主力確診，當中包括中堅雲迪積克、中場法賓奴、堤亞高、居迪斯鍾斯。上仗英超對熱刺時，紅軍中後場失去多員主力下猶如「中門大開」，最終只能與對手踢成2：2。
另一爭標球隊車路士，也深受疫情困擾失去盧卡古、迪姆華拿、夏維斯等前場猛將，連續兩輪比賽只能賽和對手，被曼城在聯賽榜拋開6分距離，令主帥杜慈十分無奈。
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