英超熱話｜曼聯隊友作反公然向C朗挑機　般奴抵死留言火上加油

曼聯「大師兄」C朗拿度勝負慾極強人所共知，連練習都要贏。曼聯卡靈頓訓練基地早前重開，眾將重投訓練，C朗在練習賽落敗而回，隊友尼曼查馬迪竟然發文「寸爆」C朗，而師弟般奴費南迪斯的一字留言更非常抵死。
經歷兩輪聯賽休息後，受疫情困擾的曼聯已恢復得七七八八，看守主帥蘭歷克直言接近「夫添」，加上球員狀態不俗，「拆禮物日」面對億萬大軍紐卡素，有望拆禮物全取3分。
曼聯的卡靈頓訓練基地早前重開，眾將復操少不了隊內對抗賽的環節，C朗拿度以往便不時在社交網站上載訓練贏波的威水相。
比賽有輸有贏，勝負慾爆燈的C朗總不能百戰百勝，今次輪到隊中同樣經驗豐富的尼曼查馬迪上載贏波的大合照，只見相中有迪基亞﹑般奴費南迪斯﹑卡雲尼﹑費特等人，獨欠C朗拿度。馬迪有樣學樣，寫上「贏嗰隊」，更打趣地向C朗問好：「你還好嗎？」，擺明向C朗挑機。
豈料般奴亦加入行列，留下一句精警留言：「SIUUUUUUUU」，這正是C朗的招牌慶祝，十分抵死，可見曼聯現時陣中球員關係甚好。
英超第19輪直播賽程：
+1
更多曼聯相關消息：
英超轉會｜曼聯兩鋒將一走一留 卡雲尼澄清離隊傳聞英超情報站︱曼聯本周強勢再出發 車路士疫情慘烈杜慈愁爆前曼聯名將朴智星年重返英格蘭球壇 投英冠球會：獲益良多C朗捐貼身物品為火山災民籌款 親手寫一句話觸動人心︱足球熱話英超｜C朗費格遜重聚 重提初到曼聯往事 「家庭比球會重要」英超轉會｜蘭歷克一句話一錘定音 甸恩軒達臣為上陣再求去曼聯三朝元老教練離隊 蘇斯克查舊臣勢力又走一個｜英超英超｜曼聯疫情未止 眾將回歸卡靈頓訓練 周末對白禮頓或再延期曼聯冷板兵馬迪爾為正選求去 傳馬體會提交換球員計劃｜足球轉會