英超熱話｜曼聯隊友作反公然向C朗挑機　般奴抵死留言火上加油

曼聯「大師兄」C朗拿度勝負慾極強人所共知，連練習都要贏。曼聯卡靈頓訓練基地早前重開，眾將重投訓練，C朗在練習賽落敗而回，隊友尼曼查馬迪竟然發文「寸爆」C朗，而師弟般奴費南迪斯的一字留言更非常抵死。



經歷兩輪聯賽休息後，受疫情困擾的曼聯已恢復得七七八八，看守主帥蘭歷克直言接近「夫添」，加上球員狀態不俗，「拆禮物日」面對億萬大軍紐卡素，有望拆禮物全取3分。

曼聯的卡靈頓訓練基地早前重開，眾將復操少不了隊內對抗賽的環節，C朗拿度以往便不時在社交網站上載訓練贏波的威水相。

曼聯疫後滿血回歸撲擊紐卡素 蘭歷克：接近夫添

C朗連隊內贏波也不放過，發文慶祝。（C朗Instagram截圖）

比賽有輸有贏，勝負慾爆燈的C朗總不能百戰百勝，今次輪到隊中同樣經驗豐富的尼曼查馬迪上載贏波的大合照，只見相中有迪基亞﹑般奴費南迪斯﹑卡雲尼﹑費特等人，獨欠C朗拿度。馬迪有樣學樣，寫上「贏嗰隊」，更打趣地向C朗問好：「你還好嗎？」，擺明向C朗挑機。

豈料般奴亦加入行列，留下一句精警留言：「SIUUUUUUUU」，這正是C朗的招牌慶祝，十分抵死，可見曼聯現時陣中球員關係甚好。

曼聯隊內練習賽，馬迪一隊贏波，卻不見C朗的身影。（馬迪Instagram截圖）

般奴作反公然挑機，模仿C朗的招牌慶祝。（Instagram截圖）

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