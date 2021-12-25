英超｜諾域治領隊未堅持延期公開認錯　中場新貴發高燒踢足全場

為了爭取表現，今季從車路士外借諾域治的蘇格蘭小將比利基莫亞，以生命作賭注。

諾域治領隊甸史密夫透露，基莫亞在最近一仗英超，其實正在發高燒，依然堅持上陣。



基莫亞外借至諾域治，初期不受上任領隊法基重用，10月長坐冷板。但甸史密夫11月中上任後，基莫亞便長任正選，首3仗更取得1勝2和。

甸史密夫認錯。（Getty Images）

諾域治爆發傷病潮，18日對韋斯咸的賽事延期，最後一仗英超主場兩球淨負阿士東維拉。基莫亞備受信任，甚至帶病也要踢足全場。甸史密夫接受訪問時透露對維拉一戰，應該要求改期，「我確實有點後悔，疏忽了球員的健康。基莫亞當時體溫攝氏38.4度。」基摩仍有癥狀，但正在康復。

基莫亞當天戰足全場，原來發高燒。（Getty Images）

高燒不退也要踢，只因諾域治隊內傷病問題嚴重。該仗後備出場的後衛森拜林，也未有充足狀態。甸史密夫說：「賽事當天才缺少4人，後備席又有3人不能上陣，唯有要一名22個月未出場的人上陣。」諾域治將於明晚主場對戰阿仙奴，隊內仍有11人受傷或患病，「新近又有人確診，此外最新檢測結果未出，還不知道有多少人能夠上陣。」

森拜林被逼提早復出，幸好沒有受傷。（Getty Images）

英超第19輪直播賽程：