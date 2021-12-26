水晶宮疑爆疫對熱刺傳延期　孫興慜領獎要再等等｜英超

英超「聖誕快車」在周日（26日）「拆禮物日」（Boxing Day）按傳統有多場比賽上演，不過近日多支球隊爆發疫情下，已有至少3場賽事落實延期。



繼利物浦對列斯聯、狼隊對屈福特兩場英超賽事，因列斯聯及屈福特分別爆發疫情而延期後，般尼對愛華頓也需取消。

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然而，聖誕節當日，英國各大傳媒指，由於水晶宮隊內也爆發疫情，對熱刺一戰有很大機會取消。媒體football.london報道，水晶宮有兩名後勤職員檢測呈陽性，而此前數天亦曾有「一定人數」的職球員確診。

熱刺球星孫興慜（中）有傳會在今仗獲頒「熱刺年度最佳球員」，將平球會紀錄連續三季獲獎，但賽事大有機會延期，要領獎或要再等等。（Getty Images）

水晶宮主帥韋拉周五（24日）曾在賽前記招上透露，自己為疫情再次爆發感到擔憂：「希望我們能踢對熱刺的賽事，但在知道了感染數字後，我們開始擔心了。」他坦言不擔心比賽場數：「聖誕新年快車多年來一直都是這樣的，我比較擔心疫情。球員康復後要立刻繼續比賽，卻未必有足夠時間準備，這樣他們負擔很重。」